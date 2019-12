Gardez un œil sur SKYWORTH au CES 2020

Vous savez probablement que le CES 2020 arrive bientôt, et si vous êtes comme nous, cela signifie que vous êtes excité. Les meilleures entreprises, de nouveaux gadgets brillants et de grandes révélations de toutes sortes pendant quatre jours consécutifs. C'est le meilleur moment de l'année pour les entreprises technologiques pour faire sensation sur l'une des plus grandes scènes. SKYWORTH est l'une de ces sociétés mondiales qui cherchent à avoir un impact aux États-Unis, et heureusement pour vous, nous avons tous les détails dont vous avez besoin pour suivre SKYWORTH lors de leur toute première conférence de presse au CES.

Tout d'abord, qui est même SKYWORTH? La réponse courte est que SKYWORTH est l'une des plus grandes entreprises technologiques mondiales avec lesquelles vous vous familiariserez rapidement. Ils existent déjà depuis plus de 20 ans, et vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, lors du CES, ils ont lancé un énorme téléviseur OLED de 88 pouces. SKYWORTH est un nom familier en Chine et ils sont l'un des meilleurs noms au monde; battre des entreprises comme Panasonic et Toshiba en part de marché de la télévision.

SKYWORTH fabrique déjà des téléviseurs premium et de puissants produits pour la maison intelligente pour de nombreux marchés, et ils ont déjà annoncé qu'ils lancent deux nouveaux téléviseurs premium au CES. Nous sommes vraiment ravis de voir de première main comment ces produits aident les familles à contrôler leurs maisons intelligentes en utilisant la technologie Smart World AI / IoT de SKYWORTH qu’elles appellent Swaiot.

Swaiot, nous recherchons

Terrible jeu de mots, que fait exactement SKYWORTH avec la technologie Swaiot? Eh bien tout simplement, ils veulent l'intégrer à toutes les technologies que nous utilisons tous les jours et créer l'ultime maison intelligente. Tous vos appareils intelligents sont reliés entre eux et votre téléviseur est le centre de contrôle central pour tout ce que vous voulez faire.

Vous n'êtes pas limité à n'utiliser votre maison intelligente que lorsque le téléviseur est allumé. SKYWORTH a développé un assistant TrensAI qui fonctionne par commande vocale, que votre moniteur soit allumé ou en veille. Il est également assez intelligent pour comprendre les commandes imparfaites, vous pouvez donc donner des commandes rapides et votre maison fait le reste. Il repose sur l'apprentissage de l'IA pour reconnaître les membres de votre famille et même répondre par une reconnaissance en champ lointain si vous commandez de loin.

Il n'y a pas d'endroit comme une maison intelligente

Ce n'est pas parce que vous avez un système SKYWORTH Swaiot que vous ne pouvez utiliser que les produits SKYWORTH. Vous pouvez connecter vos appareils intelligents Amazon et Google existants pour créer le réseau domestique intelligent ultime. Cependant, SKYWORTH fait un arsenal complet de produits intelligents, y compris des réfrigérateurs, des machines à laver et des climatiseurs afin que vous puissiez contrôler toute votre maison avec votre voix. Non seulement vous contrôlez la maison avec votre voix, mais vous pouvez également accéder à des tonnes de nouvelles informations directement via votre téléviseur avec le système Swaiot. Il ouvre bien plus de possibilités qu'une simple activation vocale.

Les films sur l'avenir sont impressionnants, mais SKYWORTH veut faire de cet avenir votre réalité. Imaginez rentrer à la maison dans une cuisine intelligente qui écoute vos commandes, une salle de bain intelligente qui peut réchauffer votre baignoire ou même un éclairage intelligent pour une ambiance de soirée cinéma.

Qu'est-ce qui attend le CES?

Maintenant que vous êtes vraiment excité par le potentiel de SKYWORTH, que prévoient-ils cette année? L'année dernière, ils ont lancé leur télévision alimentée par Swaiot de 88 pouces, et cette année, SKYWORTH fait ses annonces lors d'une conférence de presse le 5 janvier à l'hôtel Cosmopolitan. SKYWORTH prévoit de détailler les produits 2020 et de rencontrer des membres des médias lors de leur toute première conférence de presse américaine. Il est difficile de croire qu’une entreprise technologique détenant plus de parts de marché de la télévision que Toshiba et Panasonic n’a jamais eu de conférence de presse aux États-Unis, mais SKYWORTH semble avoir de grands projets.