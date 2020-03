Gardez un œil sur votre maison et votre jardin pour 276 $ avec cet ensemble de deux caméras eufyCam 2 (74 $ de rabais)

Si vous êtes à la recherche d’un système de caméra de sécurité sans fil pour garder un œil sur votre maison et votre cour sans vous ruiner, l’Anker eufyCam 2 est une excellente option. Avec cette offre, vous pouvez acheter un ensemble de deux caméras pour 276 $, soit 76 $ de moins que le prix normal.

Les caméras sont équipées de capteurs Full HD, d’une vision nocturne et d’un son bidirectionnel, vous permettant de voir ce qui se passe la nuit et de parler aux visiteurs à distance. Le système fonctionne avec Assistant et Alexa, ce qui signifie que vous pouvez diffuser le flux directement sur votre écran intelligent. La batterie intégrée peut durer jusqu’à un an, ce qui est à la fois impressionnant et pratique. Enfin, aucun abonnement n’est nécessaire avec l’eufyCam 2, car la station de base est livrée avec 16 Go de stockage intégré pour enregistrer des séquences vidéo.

Le pack comprend deux caméras sans fil, qui sont classées IP67. Cela signifie qu’ils peuvent être montés à l’intérieur et à l’extérieur et résister à des conditions difficiles. L’unité de base requise est également incluse dans le pack et peut même agir comme un répéteur Wi-Fi, vous permettant d’augmenter le signal de votre réseau domestique.