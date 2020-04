Gardez un œil sur votre véranda avec 28 $ de rabais sur la sonnette vidéo 2K d’Eufy

Avec tous les récents problèmes de confidentialité concernant les appareils Ring dans les actualités ces derniers temps, vous avez peut-être décidé de ne pas posséder de sonnette vidéo pour le moment – mais les sonnettes vidéo de Ring ne sont pas les seules options disponibles. La nouvelle sonnette vidéo Wi-Fi 2K Eufy Security ne permet pas à la police de demander des images de votre caméra sans mandat, et c’est même un peu plus discret que la plupart des caméras Ring.

La sonnette vidéo 2K d’Eufy est tombée à 135,99 $ chez Newegg et, grâce au code promo 4GFSMLV69 en prenant 28 $ de rabais lors de votre commande, il tombe à seulement 107,99 $. Il coûte généralement près de 160 $ ​​et le prix d’aujourd’hui est l’un des plus bas à ce jour. Il est expédié gratuitement depuis la boutique officielle d’Anker.

Toc Toc

Sonnette vidéo Wi-Fi 2K Eufy Security

La sonnette vidéo 2K d’Eufy vous permet de parler à quiconque s’approche de votre porte d’entrée à l’aide d’une application sur votre téléphone. Vous pourrez également les voir. En entrant le code ci-dessous lors de votre commande, vous obtenez une remise de 28 $.

107,99 $ 135,99 $ 28 $ de rabais

La sonnette vidéo 2K d’Eufy a une résolution de 2560 x 1920 avec HDR et correction de la distorsion, ce qui garantit des enregistrements vidéo de qualité. Avec l’audio bidirectionnel, vous pouvez entendre et parler directement à toute personne qui s’approche de votre porte. La caméra utilise une technologie et des algorithmes d’IA avancés pour détecter les formes du corps et les motifs du visage. Le système est également conçu pour résister aux intempéries, vous n’avez donc pas à vous soucier qu’il soit à l’extérieur et exposé aux éléments.

Vous recevrez des alertes sur votre téléphone vous indiquant qui est à la porte et vous pourrez communiquer directement depuis le téléphone pour informer vos invités de votre retour. Le carillon sans fil inclus vous avertit de l’activité à votre porte même si vous êtes loin de votre téléphone. C’est un accessoire pour lequel vous devez payer un supplément avec le système Ring. La sonnette d’Eufy est compatible avec Alexa, vous pouvez donc utiliser votre appareil Echo avec un écran pour vous enregistrer sur votre porte d’entrée à tout moment. Il fonctionne également avec Google Assistant.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.