Gardez vos appareils à jour avec cette petite banque d’alimentation Anker de 10000 mAh pour 29 $ (17 $ de réduction) sur Amazon

Le printemps est à un peu plus d’un mois, ce qui signifie que vous allez bientôt sortir, profiter du temps et passer d’innombrables heures loin du chargeur mural le plus proche. Pour garder votre téléphone plein pendant vos excursions, vous aurez besoin d’une banque d’alimentation mobile digne qui est aussi facile à transporter que puissante. À l’heure actuelle, vous pouvez récupérer un Anker PowerCore 10000 PD Redux pour un maigre 28,79 $ (17,20 $) sur Amazon.

L’Anker PowerCore 10000 PD Redux est une batterie externe d’une demi-livre suffisamment compacte pour se glisser facilement dans un sac ou un sac à main. Il dispose d’une batterie de 10000 mAh, de trois modes de charge différents (port USB-C 18 W PD, port USB-A alimenté et charge de maintien pour les appareils de faible puissance), et il peut même charger deux appareils en même temps. Avec un chargeur mural USB-C PD (non inclus), l’Anker PowerCore 10000 PD Redux peut être complété en aussi peu que 3,5 heures pour qu’il soit toujours prêt pour votre prochaine aventure.

Vous pouvez commander votre Anker PowerCore 10000 PD Redux pour 37% de réduction sur le PDSF au lien ci-dessous. Cet appareil a reçu une note moyenne de 4,6 étoiles de près de 700 acheteurs sur Amazon, et il est également considéré comme un produit Amazon’s Choice, donc vous savez que votre argent sera bien dépensé.