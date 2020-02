Gardez vos appareils en marche tout en économisant 30% sur les chargeurs RAVPower pendant la vente d’une journée sur Amazon (jusqu’à 20 $ de réduction)

La dernière offre du jour est en direct sur Amazon, et les remises d’aujourd’hui devraient être d’un intérêt particulier pour tous ceux qui trouvent les batteries de leurs appareils mortes plus qu’elles ne le souhaiteraient. Amazon propose une sélection de produits de charge du fabricant d’accessoires RAVPower pour garder votre électronique à jour tout au long de la journée. Pour beaucoup, RAVPower est surtout connu pour sa vaste gamme de banques d’alimentation, dont plusieurs que nous avons examinées ici à AP. Aujourd’hui seulement, les acheteurs peuvent économiser de 25 à 40% sur les banques d’alimentation, les câbles et les chargeurs pour la maison ou la voiture.

Peu importe quoi ou où vous devez charger, cette sélection de banques d’alimentation et d’adaptateurs devrait avoir ce dont vous avez besoin. Les adaptateurs de charge sont compatibles avec Quick Charge 3.0 ou USB-C PD et, en raison des combinaisons variées de ports disponibles, de la vitesse de charge et de la capacité, il devrait y avoir une banque d’alimentation adaptée à vos besoins. Il existe même un chargeur GaN ultra-mince, capable de produire un maximum de 45 W sur USB-C PD.

Toutes les offres répertoriées ci-dessus devraient être disponibles jusqu’à la fin de la journée, ce qui vous laisse environ 12 heures, à compter de la date de publication, pour profiter de cette vente centrée sur la facturation. Une chose à noter, alors que tous les prix inclus dans cette offre sont disponibles sans utiliser de coupon, au moins certains de ces produits sont éligibles à des remises supplémentaires en activant le code de coupon fourni sur la liste Amazon du produit.