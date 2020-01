Garer votre voiture devient plus facile avec la nouvelle application de paiement embarquée d’EasyPark

Si vous possédez une voiture et que vous souffrez de problèmes de parking, EasyPark et Parkopedia sont là pour résoudre vos problèmes. La joint-venture EasyPark et Parkopedia a lancé une solution de paring de voiture avec une application de paiement embarquée. Cela aide les conducteurs à démarrer automatiquement leur stationnement et à payer les frais via leur compte MercedesPay.

L’application est très conviviale. Une fois qu’un conducteur a garé la voiture dans une zone de stationnement payant dans la rue, l’application détecte la voiture. Le conducteur reçoit les informations de paiement sur l’écran et n’a qu’à confirmer le parking. Il reçoit un reçu de transaction généré électroniquement au fur et à mesure qu’il démarre la voiture pour quitter la zone de stationnement. Il / elle le paie ensuite via le compte MercedesPay. Cela aide les conducteurs à payer exactement le montant facturé pour la session de stationnement et économise tout le temps pour ne pas se soucier des applications de stationnement pour smartphone.

L’application qui est largement utilisée dans environ 200 sites en Allemagne se déploie à travers l’Europe. EasyPark est une entreprise primée. Il fournit des services aux chauffeurs depuis 2001. Il travaille dans environ 1400 villes dans 18 pays et est déjà un chef de file et facilite la vie urbaine.

Des organisations comme Audi, Apple, BMW, Coyote, Ford, Garmin, GM, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Peugeot, Sygic, TomTom, Toyota, Volkswagen, Volvo et bien d’autres utilisent Parkopedia, le premier fournisseur mondial de services de stationnement.

La marque Mercedes-Benz est synonyme d’un design de classe mondiale et d’une expérience de conduite de la plus haute qualité. En intégrant les dernières technologies dans les voitures pour résoudre les principaux problèmes de stationnement, le temps que les conducteurs doivent consacrer à trouver et à payer le stationnement, cette fonctionnalité innovante permet une expérience utilisateur fluide et facile qui fait gagner du temps et des efforts aux utilisateurs – Johan Birgersson, le PDG de ParkEasy

Dans le passé, nous avons rencontré de telles associations de sociétés pour effectuer des paiements en voiture. En 2017, Shell et Jaguar ont créé une application qui permettait d’acheter du carburant à bord. Cependant, cela a découragé les conducteurs d’acheter du carburant dans les magasins de détail. En conséquence, ils n’ont pas pris en charge le système d’infodivertissement de cette voiture.

Nous sommes honorés que Mercedes-Benz ait élargi sa confiance dans les médias du parc et EasyPark pour offrir un parking à la demande dans le cadre des services complets de parking de Mercedes-Benz, et nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble pour améliorer encore expérience automobile pour les conducteurs – Hans Puvogel, COO de Parkopedia

Passé est passé, la nouvelle génération est désormais prête à utiliser la nouvelle application, car les deux entreprises sont résolument engagées à innover et à exceller dans les services à la clientèle. Leur nouvelle application vous aidera à accéder au parking le plus rapide, le moins cher et le plus facile. Bon parking!

Vous vous êtes enregistré avec succès!