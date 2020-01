Garmin Vivomove Style vs Vivomove Luxe: le luxe à un prix

Si vous êtes à la recherche d’une montre intelligente hybride au design simpliste et élégant, vous apprécierez le style Garmin Vivomove. Il dispose d’un double écran AMOLED brillant et unique, d’un suivi de l’activité et du sommeil, de Garmin Pay, etc. Il est également dans une gamme de prix plus réalisable que le Luxe.

Avantages

Design attrayant

Suivi de l’activité et du sommeil

Affichage AMOLED double

Résistance à l’eau de 5 ATM

Garmin Pay

Les inconvénients

Pas de GPS embarqué

Manque de stockage de musique

Si vous avez du mal à détacher vos yeux du Garmin Vivomove Luxe, vous n’êtes pas le seul. Ce superbe hybride a beaucoup à offrir, notamment un double écran AMOLED, un suivi de l’activité et du sommeil, Garmin Pay et, bien sûr, un design luxueux. Les mauvaises nouvelles? Une étiquette de prix très raide.

Avantages

Superbe design haut de gamme

Suivi de l’activité et du sommeil

Affichage AMOLED double

Résistance à l’eau de 5 ATM

Garmin Pay

Les inconvénients

Pas de GPS embarqué

Manque de stockage de musique

Extrêmement cher

Si vous avez ressenti une attirance vers le monde de la montre intelligente mais que vous n’avez pas sauté le pas en raison du manque d’une esthétique traditionnelle, un hybride est le parfait compromis. Vous obtenez le garde-temps à la mode que vous avez toujours voulu avec des fonctionnalités soignées cachées sous la surface.

C’est le cas avec le Garmin Vivomove Style et Luxe, littéralement. Il y a un double écran tactile AMOLED caché sur ces deux smartwatches hybrides qui vous permet de faire plus que de dire l’heure.

Le seul aspect qui varie entre ces deux est leur apparence. Le style Vivomove est simple et élégant d’une manière qui répondra à de nombreux utilisateurs différents. Il a également un prix plus abordable. Le Vivomove Luxe, en revanche, est assez cher et est clairement conçu pour être un accessoire de mode avant toute autre chose. Les fonctionnalités de suivi de la condition physique et de smartwatch sont un bon bonus, mais valent-elles l’argent? C’est à vous de décider.

Le meilleur des deux mondes

Source: Garmin Photo: Garmin Vivomove Style

Ces deux hybrides sont parmi les derniers ajouts à la gamme Vivomove de Garmin. Outre la différence de conception et de prix susmentionnée, vous pouvez vous attendre aux mêmes fonctionnalités de chacun. Les deux montres sont livrées avec suivi de l’activité et du sommeil, surveillance de la fréquence cardiaque, suivi du stress et de l’hydratation, GPS connecté et Garmin Pay. À ces deux prix, le GPS intégré aurait été bien, mais c’est le coût de possession d’un hybride unique.

Il existe quelques autres fonctionnalités de fitness utiles, y compris la surveillance de l’énergie de la batterie corporelle. Vous pouvez vérifier vos niveaux d’énergie tout au long de la journée grâce à la collecte de données telles que la variabilité de la fréquence cardiaque (VRC), le sommeil, le stress et l’activité. Ces données vous aident à planifier votre exercice et à vous reposer à des moments optimaux. Il existe également un capteur Pulse Ox pour surveiller les niveaux de saturation en oxygène du sang, qui fournit des lectures plus précises pour le suivi du stress et du sommeil.

Vivomove Style

Vivomove Luxe

Afficher

0,95 “x 0,74” AMOLED, 240 x 240

0,95 “x 0,74” AMOLED, 240 x 240

Capteurs

Fréquence cardiaque, altimètre barométrique, accéléromètre, lumière ambiante, Pulse Ox

Fréquence cardiaque, altimètre barométrique, accéléromètre, lumière ambiante, Pulse Ox

Connectivité

Bluetooth® Smart et ANT + ®

Bluetooth® Smart et ANT + ®

GPS embarqué

❌

❌

Résistance à l’eau

5 ATM

5 ATM

Vie de la batterie

Mode montre intelligente: 5 jours

Mode montre: semaine supplémentaire

Mode montre intelligente: 5 jours

Mode montre: semaine supplémentaire

Garmin Pay

✔️

✔️

En ce qui concerne le suivi de la condition physique, les deux montres intelligentes hybrides suivront les étapes, les étages montés, les calories brûlées, la distance parcourue et les minutes d’intensité. Il existe également des activités intégrées pour la marche, la course, le cardio, le yoga, la musculation, etc. Vous pouvez suivre d’autres paramètres de santé, notamment l’hydratation, le stress, le sommeil et les menstruations. La montre peut être facilement synchronisée avec l’application Garmin Connect où vous pouvez suivre votre progression.

Bien sûr, vous devrez avoir votre téléphone sur vous pour utiliser la fonction GPS connectée pendant les entraînements. Il en va de même pour la musique, qui peut être contrôlée à partir de votre montre lorsqu’elle est connectée. Vous recevrez des notifications pour les appels entrants, les SMS, les mises à jour des réseaux sociaux et les rappels de calendrier. Un avantage de posséder une smartwatch hybride est une durée de vie de la batterie plus longue. Vous obtiendrez jusqu’à 5 jours en mode montre intelligente et une semaine supplémentaire en mode montre ordinaire.

Source: Garmin Photo: Garmin Vivomove Luxe

Si vous vous demandez encore quelle est la différence entre le Vivomove Style et le Vivomove Luxe, il n’y a pas grand-chose à dire. Les deux sont disponibles en une seule taille, 42 mm, mais il existe différentes options de boîtier et de couleur. Le style est livré avec une lunette et un boîtier en aluminium qui sont disponibles en différentes finitions métalliques, y compris l’or clair, l’or rose, l’argent et le graphite. Selon la finition que vous choisissez, vous obtiendrez soit une bande de 20 mm en silicone ou en nylon à dégagement rapide.

Quant au Vivomove Luxe plus cher, il est livré avec une lunette et un boîtier en acier inoxydable qui sont également disponibles en plusieurs finitions, comme l’or 24K, l’argent et l’or rose 18K. Vous aurez également le choix entre un bracelet en cuir italien ou en métal milanais, qui sont également des bandes à dégagement rapide de 20 mm. Au lieu de la lentille Gorilla Glass 3 utilisée dans le style Vivomove, la Luxe dispose d’une lentille en cristal saphir bombé. Il s’agit d’une smartwatch hybride de luxe de bout en bout.

Conclusion

Étant donné que la seule différence entre ces deux smartwatches hybrides est leur boîtier et leur prix, cela devrait être un choix facile. Les deux modèles vous offrent une activité solide et un suivi du sommeil, ainsi que des fonctionnalités de montre intelligente comme Garmin Pay. Très probablement, cela dépendra de ce que vous pouvez raisonnablement vous permettre. Les deux montres sont indéniablement belles, mais le style Vivomove est le plus logique d’un point de vue financier. De plus, il est difficile de justifier le coût du Luxe alors qu’il fait encore défaut dans des domaines clés.

Vous avez de l’argent à dépenser et vous voulez l’option la plus luxueuse possible? Si c’est le cas, la Garmin Vivomove Luxe est probablement la montre vers laquelle vous vous penchez. Certaines fonctionnalités peuvent manquer, comme le GPS connecté et le stockage de musique, mais comme les hybrides sont plus axés sur la forme que sur la fonction, cela peut ne pas vous déranger.

Si vous vous imaginez une personne élégante mais que vous préférez quelque chose d’un peu plus modeste, le Garmin Vivomove Style est une alternative qui mérite d’être envisagée. C’est toujours cher mais c’est beaucoup plus raisonnable que le Luxe. Il offre le même ensemble de fonctionnalités – et il en manque également les mêmes – donc si vous pouvez vous contenter de quelque chose d’un peu moins luxueux, votre portefeuille vous en remerciera.

Simplement élégant

Garmin Vivomove Style

Un hybride à la mode mais modeste

Si vous êtes à la recherche d’une montre intelligente avec de superbes fonctionnalités qui ressemble toujours à une montre classique, vous apprécierez ce que le Vivomove Style a à offrir.

Luxe haut de gamme

Garmin Vivomove Luxe

Allez grand ou rentrez chez vous

Vous ne souhaitez pas vous contenter des accessoires à votre poignet? Le Vivomove Luxe est destiné à ceux qui souhaitent sérieusement faire des choix de mode luxueux.

