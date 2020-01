Gboard teste les suggestions d’autocollants mélangées et appariées à partir des emoji existants

Gboard est constamment en construction, car Google continue de trouver des moyens d’améliorer l’un des outils les plus utilisés sur nos téléphones. La dernière expérience ressemble extrêmement à un test précédent qui avait ajouté des suggestions de GIF et d’autocollants pour les emoji l’année dernière. Cette fois, la société expérimente des autocollants qui mettent l’émotion d’un emoji sur la forme d’un autre emoji, et les résultats peuvent être hilarants.

La gauche: La bande vide avant de choisir un emoji. Milieu et droite: Quelques créations.

Tout comme les suggestions de GIF et d’autocollants de l’expérience de l’année dernière, ce nouveau test crée une bande supplémentaire au-dessus du clavier lorsque vous passez au sélecteur d’emoji. Il sera rempli d’autocollants une fois que vous aurez sélectionné un smiley. Cela ne fonctionne pas pour tous les emoji, cependant – seuls certains avec des visages inviteront des suggestions. Pourtant, cela crée de nombreuses nouvelles opportunités pour exprimer vos sentiments et vos pensées, sans perdre de temps avec les mots. Avez-vous déjà pensé que quelque chose avait l’air charmant, mais vous ne saviez pas comment vous en étiez? Utilisez la combinaison pensée visage / cœur yeux. Vous avez toujours voulu envoyer un baiser diabolique à quelqu’un? Il y a un autocollant pour ça. Tu gèle, mais tu as aussi envie de rire? À droite, créez cet autocollant.

Notez l’attention au détail dans la capture d’écran au milieu: les jurons se transforment en coeurs.

Le test a d’abord fait surface sur la version bêta 9.0.2.290777105 de Gboard, mais un commutateur côté serveur est également impliqué – plusieurs d’entre nous à Android Police n’ont pas pu reproduire les suggestions. Si vous utilisez cette version, vous pouvez essayer de vous diriger vers les paramètres de Gboard et voir si vous pouvez déjà trouver l’entrée des suggestions de navigation Emoji sous Préférences. La bascule à côté devrait vous permettre d’activer ou de désactiver la bande.

Recherchez l’entrée des suggestions de navigation Emoji sur la gauche.

Même si vous ne voyez pas encore les suggestions, le passage à la version bêta pourrait vous aider à faire partie du test. Vous pouvez obtenir la dernière version en vous inscrivant en tant que testeur sur le Play Store ou en la récupérant dans APK Mirror. J’espère que cette expérience finira par être incluse avec le clavier pour tout le monde car elle crée des résultats hilarants. Peut-être que nous verrons même plus de combinaisons à l’avenir, comme celles créées par le bot de mashup emoji sur Twitter.

Merci: Nick, Taras, Armando