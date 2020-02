GDC 2020 est officiellement reporté suite aux inquiétudes liées aux coronavirus

Après des semaines de spéculation, la Game Developers Conference (GDC) a annoncé vendredi qu’elle reporterait l’événement de cette année à San Francisco.

Cette décision intervient après que plusieurs grandes entreprises se sont retirées cette semaine, citant les craintes entourant le coronavirus. Sony et Facebook ont ​​été deux des premiers à annoncer leur absence. Aujourd’hui même, Activision Blizzard, Amazon et Gearbox ont annoncé leur retrait.

“Après une consultation étroite avec nos partenaires de l’industrie du développement de jeux et de la communauté du monde entier, nous avons pris la décision difficile de reporter la conférence des développeurs de jeux en mars”, a indiqué l’organisation dans un communiqué. “Nous sommes vraiment contrariés et déçus de ne pas pouvoir vous accueillir pour le moment.”

GDC a toutefois ajouté qu’elle prévoyait d’organiser un “événement GDC” cet été. Il aura plus de détails à l’avenir, mais il n’est pas clair à ce stade si ce sera un événement complet.

Une FAQ envoyée à la presse et sur le site officiel, indique que les participants rémunérés actuels recevront un e-mail sur les remboursements et l’état de l’inscription. Dans un e-mail séparé, l’équipe de l’événement GDC a déclaré que “les inscrits payés recevront un remboursement complet dans les 4-6 semaines”. Il indique également qu’il prévoit de rendre la plupart des conférences qui auraient été faites lors de l’événement gratuites en ligne dans le cadre de la chaîne YouTube de GDC ou dans le coffre-fort. Les orateurs peuvent soumettre leurs exposés.

Il convient de noter que de nombreuses entreprises organiseront leurs propres événements en ligne pour leurs conférenciers.

GDC, tout en étant un immense lieu de réseautage pour les entreprises et les développeurs, est également un débouché pour les indépendants, en particulier avec le Festival des jeux indépendants (IGF). Il accueille également les Game Developers Choice Awards (GDC Awards) au cours de la semaine. La FAQ a également indiqué que la société avait l’intention de diffuser les prix IGF et GDC via Twitch pendant la semaine de l’événement désormais reporté.

L’événement devait avoir lieu du 16 au 20 mars au Moscone Center de San Francisco. À l’origine, les seules personnes touchées par l’épidémie de coronavirus étaient des entreprises et des participants en provenance de Chine, mais la propagation de la maladie a eu un impact considérable sur davantage d’organisations.

De nombreux groupes aident maintenant à collecter des fonds pour aider ceux qui ne peuvent pas obtenir de remboursement sur les frais de voyage, de visa et d’hôtel. GameDev.World, une conférence mondiale sur les jeux en ligne, a annoncé le Fonds de secours GDC. Il comprendra également un ensemble de jeux payants et un jeu de confiture pour aider à collecter des fonds. L’International Game Developers Association (IDGA) a également annoncé son association avec GameDev.World.

“Avec l’effet de COVID-19 sur les conférences et les voyages internationaux, de nombreuses entreprises et développeurs ont non seulement perdu des opportunités commerciales et accès à des discussions précieuses, mais leurs fonds essentiels ont été investis dans les voyages, l’espace des stands et les laissez-passer pour saisir ces opportunités”, IGDA Le directeur exécutif Renee Gittins a déclaré dans un communiqué.

Ce n’est pas non plus le premier événement technologique annulé en raison d’anxiétés liées aux coronavirus. Le Mobile World Congress a été annulé en février. Cette semaine encore, la conférence F8 annuelle de Facebook et le EVE Fanfest ont également été annulés.