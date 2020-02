GDC 2020 n’est pas mort parce que les grands noms ne sont pas la partie la plus importante

La Game Developers Conference (GDC) comptera quelques entreprises de moins cette année. Sony et Facebook ont ​​annoncé qu’ils se sont retirés de l’événement, citant des problèmes de coronavirus. Cela survient quelques semaines après qu’une autre conférence technologique majeure, le Mobile World Congress (MWC), a été annulée complètement après que les entreprises se soient retirées en raison de problèmes de santé similaires – même si le gouvernement espagnol nie que ce soit le cas.

Bien que MWC n’ait pas de spectacle cette année, GDC ne sera pas confronté à un sort similaire. C’est en partie parce que si Sony et Facebook sont de grands noms, ils ne sont pas si importants pour l’événement.

Une autre chose à garder à l’esprit est que MCW devait avoir lieu en Espagne. GDC, tout en ayant une audience internationale importante avec des développeurs du monde entier, a lieu à San Francisco. Le fait que la CMM était basée en Europe a également joué un rôle dans son annulation.

Quelles que soient les annonces prévues, du moins dans le cas de Facebook, elles se feront plutôt en ligne. Vous n’avez donc pas à vous inquiéter trop que cela ait jeté une grosse clé dans toutes les révélations, bien que je ne puisse pas parler de ce que Sony avait en tête avec la PS5, qui devrait toujours sortir en 2020. Quoi qu’il en soit, un espace dédié révéler l’événement pour la PlayStation 5 semble plus probable qu’il ne l’aurait fait à GDC, où d’autres annonces occupent une place de choix.

GDC n’est pas une émission comme E3 ou Gamescom. Il s’agit davantage d’un événement de baseball à l’intérieur pour les développeurs de jeux, les étudiants, les entreprises et la presse. Cela ne veut pas dire que les entreprises ne présentent pas leurs derniers produits aux consommateurs (Google a révélé Stadia au GDC l’année dernière), mais ce n’est généralement pas l’objectif des studios AAA. Une partie importante de GDC est dédiée aux développeurs indépendants. L’Indie Megabooth a une grande vitrine, et il a présenté plus de 700 titres indépendants lors d’événements à travers le monde depuis 2011. Le Festival des Jeux Indépendants (IGF), l’un des plus grands du genre, a même lieu au GDC, avec un sommet et remise des prix. C’est ici que l’industrie peut promouvoir les développeurs indépendants et l’innovation au sein de la communauté.

L’événement est autant pour le réseautage que pour montrer votre dernier projet. Il s’agit de collaborer, d’apprendre et de reconnaître les succès des autres, ou de trouver les bonnes relations pour développer votre audience. C’est un endroit où les développeurs peuvent parler de syndicalisation et célébrer les réalisations des autres lors des Game Developers Choice Awards. Il s’agit d’un événement majeur pour l’industrie où des discussions de toutes sortes ont lieu. Cela ne doit pas être négligé; vous n’avez pas besoin de Sony ou de Facebook pour cela.

Et si vous n’avez pas entendu parler de alt.ctrl.GDC, alors j’ai quelques nouvelles pour vous. C’est incroyable. Les visiteurs peuvent tester des jeux qui ne peuvent pas être joués en utilisant des contrôleurs, des souris ou des claviers traditionnels. Certaines des entrées de 2020 incluent des jeux qui peuvent être joués avec une girafe en peluche et le monter comme un cheval. Il y a même un simulateur de traite avec des «mamelles réalistes».

L’organisation derrière GDC, Informa, a même noté que bien que ses exposants basés en Chine aient dû pousser leur participation ou n’enverraient que du personnel nord-américain à leurs stands, la situation n’a affecté que “environ 2% de la fréquentation totale de GDC” et environ ” 10 des 550 entreprises hébergées au GDC cette année. “

Informa n’annule pas l’événement, et une déclaration de GDC indique qu’elle suivra le protocole du Center for Disease Control (CDC) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Nous pensons que, sur la base de la stricte quarantaine américaine autour du coronavirus et d’un grand nombre de mesures améliorées sur site, nous sommes en mesure d’exécuter un événement sûr et réussi pour notre communauté. Localement, le ministère de la Santé de l’État de Californie et de la ville de San Francisco soutient la convocation d’événements publics.

Le GDC 2020 se déroulera du 16 au 20 mars à San Francisco, et ils sont encore nombreux à montrer. L’absence de Sony et de Facebook n’est pas aussi importante que certains le pensent.

