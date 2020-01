GE a de nouveaux interrupteurs et gradateurs qui fonctionneront pour presque n’importe quelle maison

GE cherche à résoudre certains problèmes courants liés à l’éclairage intelligent avec sa nouvelle gamme de produits. À commencer par le commutateur intelligent à trois fils Hubless C by GE et le gradateur Hubless, qui présentent des conceptions plus petites et ne nécessitent pas l’utilisation d’un fil neutre. Cela permettra une installation dans une plus grande variété de maisons, y compris les anciennes qui peuvent ne pas avoir le fil neutre ou avoir des boîtes de jonction plus petites.

Les nouveaux produits sont également compatibles avec Amazon Alexa et Google Assistant sans utiliser de concentrateur intelligent en se connectant directement à votre réseau Wi-Fi. Les utilisateurs d’Apple HomeKit, cependant, devront utiliser un concentrateur supplémentaire pour l’intégration de l’assistant vocal. Si la commande vocale n’est pas votre truc, les nouveaux produits peuvent également être gérés via l’application C by GE.

Obtenez deux Samsung Galaxy S10 pour le prix d’un!

Un autre problème que GE aborde est le “scintillement” ou “fantôme” que vous pouvez voir lorsque vous utilisez certaines solutions d’éclairage intelligentes. Pour ce faire, GE inclut un adaptateur dans la boîte qui peut être utilisé pour atténuer ces problèmes.

GE ajoute également une gamme d’interrupteurs et de gradateurs fonctionnant sur batterie sans fil qui peuvent être montés n’importe où avec une bande adhésive. Cela permettra aux utilisateurs qui ne sont pas à l’aise avec le câblage ou qui vivent dans des appartements de moderniser leur maison avec la technologie d’éclairage intelligent.

Les commutateurs dureront jusqu’à deux ans à l’aide d’une pile bouton et communiqueront via une connexion Bluetooth. Parallèlement à l’interrupteur et au gradateur, GE lancera également un capteur de mouvement sans fil à piles et une télécommande dans la gamme de produits C by GE.

Les nouveaux produits C by GE arriveront au début de 2020 avec les produits sans fil à partir de 22,99 $ et le commutateur intelligent à trois fils au prix de 39,99 $. Le variateur Hubless devrait être lancé un peu plus tard au deuxième trimestre avec un prix de 49,99 $.

Meilleures lumières qui prennent en charge Google Assistant en 2019