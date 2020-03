GeForce Now perd 2K Games alors que les studios continuent de se retirer du service cloud

Maintenant qu’Activision Blizzard et Bethesda ont tous deux retiré leurs titres du service de streaming de jeux Nvidia GeForce Now, 2K est le prochain développeur à se joindre au plaisir. Nvidia a récemment publié un message sur son forum pour annoncer que les titres de 2K ont bien été supprimés du service de streaming, bien qu’il semble que Nvidia travaille avec 2K Games pour réactiver les titres supprimés à l’avenir.

À la demande de 2K, les titres suivants ne seront plus disponibles sur le service de streaming de jeux Nvidia GeForce Now.

• BioShock 2 remasterisé

• Bioshock Infinite

• BioShock Remastered

• Borderlands 2

• Borderlands 3

• Jeu Borderlands de l’année amélioré

• Borderlands: la pré-suite

• Mafia III • NBA 2K Playgrounds 2

• NBA 2K17

• NBA 2K18

• NBA 2K19

• La civilisation V de Sid Meier

• Civilisation Sid Meier VI

• The Darkness II

• Le Golf Club 2019 avec PGA TOUR

• WWE 2K19

• WWE 2K20

• GUERRIERS OROCHI 4

• XCOM 2

Comme vous pouvez le voir, la liste ci-dessus contient des poids lourds, donc je suis sûr que plus de quelques utilisateurs de GeForce Now vont être vexés par la décision de 2K de supprimer ces titres. Bien sûr, maintenant que les suppressions similaires sont devenues une tendance pour le service de Nvidia, la société est au moins en face du problème en déclarant que de nouveaux jeux continueront à être lancés avec le support de la plate-forme, quelle que soit la période de transition actuelle traversée par le service. car il dépasse les limites de la phase de test bêta qui s’est terminée en février.

Dans l’état actuel des choses, il n’y a aucun moyen de savoir avec certitude si plus de développeurs retireront leurs jeux de Nvidia Geforce Now à l’avenir. Des rumeurs circulent selon lesquelles les développeurs choisissent de supprimer leurs jeux afin de les facturer à nouveau sur des services de streaming concurrents comme Stadia. Double dip, pour ainsi dire, ce qui est une explication pratique facile à croire, grâce au mépris du public actuel pour la majorité de ces studios. L’autre côté de l’argument semble se concentrer davantage sur le fait que Nvidia peut ne pas être en mesure de facturer légalement le streaming de jeux, car cela signifie que la société profite de jeux qu’elle n’a pas créés et qu’elle ne possède pas, ce qui va généralement à l’encontre de CLUF de chaque jeu. Cet argument ignore commodément le fait que dans tous les cas, quelqu’un a effectivement payé la licence du jeu, et devrait donc pouvoir jouer à ce jeu comme il le souhaite, même si c’est à distance via le service de streaming de Nvidia. En fin de compte, c’est pourquoi les studios synchronisent leurs jeux avec GeForce Now quittant la version bêta le mois dernier, tout cela parce que Nvidia facture maintenant le service.