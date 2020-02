GeForce Now, Samsung coule à gogo et plus d’actualités technologiques

Votre condensé technologique, par le biais de la newsletter DGiT Daily, du mercredi 5 février 2020.

1. Nvidia GeForce Now: Stadia lance son rival plus ancien et meilleur

Nvidia GeForce Now est un service de streaming de jeux un peu comme Google Stadia et Microsoft xCloud. Connectez-vous au cloud et au jeu, sans avoir besoin du dernier matériel. Stadia a été lancé il y a quelques mois après de faibles critiques. (J’ai payé Stadia et je ne l’utilise pas beaucoup.)

Mais, GeForce Now est officiellement sorti de la bêta et ouvert à tous, sans listes d’attente ni exclusivité technique.

À l’heure actuelle, tout le monde peut s’inscrire et commencer à jouer à des jeux sans frais, alors pourquoi le feriez-vous? Eh bien, c’est gratuit.Vous pouvez rejoindre et jouer (la plupart) des jeux que vous possédez déjà à partir de services comme Steam et de jeux gratuits comme Fortnite (qui reste tellement amusant, soit dit en passant) .La période gratuite est limitée à un nombre limité durée d’une session d’une heure, ce qui est idéal pour tester le fonctionnement du streaming dans votre maison ou partout où vous jouez.Et si cela semble bon et que vous souhaitez jouer pendant plus d’une heure, en tant que spécial d’introduction, Nvidia propose son abonnement premium à seulement 4,99 $ par mois pendant 12 mois, avec une période d’essai de 90 jours.Ce prix durera tout au long de 2020.

Ce qui est bon?

Dans un article de blog de Nvidia annonçant le lancement, qui propose une multitude de délicieux jets d’ombre à Stadia, la société détaille ses prix et sa compatibilité.C’est bon pour les PC, Mac, téléphones Android et appareils Nvidia Shield pour l’instant. les jeux sur Steam, Uplay, Origin, Epic Games Store, Battle.net, etc., fonctionneront: tous les éditeurs n’autorisent pas Nvidia à héberger leurs jeux, comme Rockstar Games et Square Enix.Un point clé: si vous achetez plus de jeux, ils resteront à vous car ils ne sont pas verrouillés sur une plate-forme autonome comme les jeux achetés dans Google Stadia. Emporter votre bibliothèque de jeux avec vous est un gros argument de vente de Steam, et cela fait toujours partie de l’offre de GeForce Now.En ce qui concerne le fonctionnement, définir vos jeux à la plus haute qualité dans GeForce Now suggère une estimation de 15 Go par heure de bande passante, à égalité avec Stadia.Ajoutez que chaque jeu pris en charge utilise la fonction de sauvegarde du cloud de son service et vous avez vous-même ce que les points de vente appellent “un étourdissant” et “inégalé” .Ils pourraient avoir raison.Plus sur ce que GeForce Now est ici.

2. Oups: Samsung confirme le nom et la conception du Galaxy S20 sur son propre site (Android Authority).

3. La fuite de Samsung Galaxy Buds Plus la compare aux Galaxy Buds d’origine: 149 $ contre 129 $, mais charge plus d’autonomie de batterie et des ajouts de haut-parleurs (Autorité Android).

4. LG et ZTE se retirent du MWC 2020 en raison d’une menace de coronavirus. Premier de nombreux? De plus, il existe une politique de «non-prise de contact» (Android Authority).

5. À la suite de l’histoire principale d’hier sur les revenus de YouTube, YouTube verse environ la moitié de ses revenus aux créateurs, mais une grande partie va au premier pour cent. Et les créateurs en veulent maintenant plus (The Verge).

6. Dyson révèle des brevets pour des écouteurs qui purifient l’air autour de vous (Bloomberg).

7. Quelqu’un a utilisé des réseaux de neurones pour mettre à l’échelle une célèbre vidéo de 1896 en qualité 4K (Ars Technica).

8. L’application qui a brisé le Caucus de l’Iowa: ingénierie logicielle slapdash, achats et déploiement (New York Times).

9. La nouvelle voiture de Formule E est arrivée (Jalopnik).

10. Faire les devoirs des étudiants occidentaux est une grosse affaire au Kenya (pri.org)

11. «Quelles sont les bonnes questions à poser à votre interlocuteur à la fin d’un entretien d’embauche?» (R / askreddit).

