George R.R. Martin dit que c’est ainsi que «Game of Thrones» aurait dû se terminer – .

Game of Thrones s’est terminé en mai dernier, mais les fans ne sont toujours pas entièrement d’accord avec la façon dont la dernière saison de la plus grande émission de l’histoire de la télévision a été gérée. Et George R. R. Martin, dont les livres n’ont pas encore rattrapé les émissions de télévision, a encore tordu le couteau lorsqu’il a révélé que la série télévisée aurait pu avoir une fin brillante complètement différente de la voie que HBO et ses showrunners du GoT ont choisi de suivre.

HBO a tenté de défendre la dernière saison de Game of Thrones en disant que peu importe comment la série se serait terminée, cela aurait été source de division. HBO s’est également distanciée des créateurs David Benioff et D.B. Weiss, affirmant que les showrunners avaient un contrôle total sur le spectacle et que le studio était prêt à lancer des saisons supplémentaires à l’histoire. Ce que HBO n’a pas abordé, c’est que les fans ne critiquent pas la finale, mais la façon dont l’histoire nous y a conduits, le rythme rapide du script et les nombreuses incohérences qui ont défié la raison et la logique dans le but de renverser les attentes.

Mais HBO n’a jamais eu l’imagination pour faire trois films complets de Game of Thrones qui suivraient la dernière saison de Thrones. L’auteur George R. R. Martin a déclaré à Welt (via iO9) que c’était comme ça qu’il voulait que la saga se termine, mais HBO a rejeté l’idée il y a environ quatre ans. À l’époque, Martin, Benioff et Weiss discutaient de la fin des trônes avec les dirigeants de HBO:

Les responsables ont déclaré: «nous produisons des séries télévisées, nous ne sommes pas dans le cinéma. Et quand HBO fait des films, comme maintenant avec le film basé sur la série Deadwood, ils ne le produisent que pour le montrer à la télévision – pas au cinéma. Tout change en ce moment. Qu’est-ce que le cinéma aujourd’hui? Qu’est-ce que la télévision? Qu’est-ce que le streaming? Netflix fait-il du cinéma ou de la télévision maintenant? Tout se mélange.

Les producteurs de HBO n’ont pas eu tort de rejeter l’idée, compte tenu du modèle commercial de HBO. La société s’adresse aux clients du câble et du streaming, et c’est pourquoi elle produit généralement des séries télévisées plutôt que des films. Dans le même temps, HBO a montré un manque significatif de prévoyance en ce qui concerne l’avenir du divertissement. Netflix a prouvé qu’il peut faire des films et des émissions de télévision originaux, et HBO, Disney, Apple et plusieurs autres sociétés suivront. Sans oublier qu’une trilogie Game of Thrones, destinée à livrer la finale réelle de la série télévisée à succès HBO, aurait poussé des hordes d’abonnés HBO vers les salles de cinéma et encouragé d’innombrables personnes à s’inscrire pour qu’elles puissent y participer.

Là encore, le recul est toujours de 20/20. À l’époque, HBO ne pouvait pas prévoir le désastre de la saison 8 de Thrones. Martin, quant à lui, a taquiné que les livres pourraient avoir des histoires différentes à raconter ainsi qu’une fin différente, mais cela ne guérira pas les blessures dont les fans souffrent toujours après avoir souffert pendant la dernière saison de la série télévisée.

Source de l’image: HBO

.