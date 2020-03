Gérez mieux votre argent avec l’application Wallet

Il semble que chaque banque possède sa propre application ces jours-ci. C’est bien si tout votre argent est au même endroit, mais si vous avez quelques comptes, cela peut devenir un casse-tête. Vous pouvez synchroniser vos dépenses et gagner du temps de suivi avec un accès à vie à l’application Wallet.

Pour commencer, Wallet s’intègre à plus de 4000 banques il y a donc de fortes chances que vous puissiez utiliser la vôtre. Une fois connecté, vous pourrez voir toutes vos transactions soigneusement organisées en un seul endroit. Non seulement cela, mais l’application s’appuie sur un algorithme d’apprentissage automatique pour développer des informations sur vos habitudes de dépenses.

Au-delà du suivi des transactions et des informations, Wallet vous aide également à établir des budgets et planifier l’avenir. Vous pouvez créer des listes de courses, planifier de grosses dépenses et même partagez vos plans avec ta famille. Vous pouvez augmenter les connaissances financières de votre famille et développer des habitudes de dépenses intelligentes.

L’application Wallet en un coup d’œil:

Connectez-vous à votre banque pour voir toutes vos transactions en un seul endroit.Dites adieu aux mauvaises habitudes de dépenses avec les listes de courses.Suivez vos dépenses et débloquez des informations clés sur votre argent.Planifiez de gros paiements et remboursez vos dettes plus rapidement.Budget et économisez plus d’argent avec ceux que vous aimez et en qui vous avez confiance.

Un abonnement à vie à l’application Wallet a une valeur au détail de 44 $, mais vous pouvez l’obtenir aujourd’hui pour seulement 34,99 $. L’application a 4,7 étoiles sur le Google Play Store et 4.5 sur l’App Store d’Apple.

Prêt à transformer vos habitudes de dépenses? le l’affaire est presque terminée, alors vérifiez-le via le widget ci-dessous.

34, 99 $

Wallet Personal Budget App

Économisez 9,00 $

Achetez-le maintenant

