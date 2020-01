gesturePlus vous permet de personnaliser les gestes d’Android 10

Android 10 est la dernière nouveauté mobile de Google. Il a été lancé au début du quatrième trimestre de l’année dernière, et avec lui est venu une pléthore de nouvelles fonctionnalités, ajustements et optimisations. Plus particulièrement, Android 10 a introduit une toute nouvelle façon de naviguer sur votre appareil mobile. Bien que beaucoup préfèrent ces nouveaux gestes intuitifs, d’autres non.

Si vous vous trouvez dans ce dernier groupe, alors nous avons de bonnes nouvelles. Grâce au développeur qui nous a fourni l’une des meilleures applications de remappage de boutons Bixby – le Bixby Button Remapper nommé à l’origine – vous pouvez maintenant personnaliser les gestes de navigation intégrés d’Android 10 avec une application appelée gesturePlus (h / t: Android Police).

En relation: Ce sont les principales fonctionnalités d’Android 10 que vous devez connaître

gesturePlus est une application gratuite, mais vous devrez débourser 2,50 $ via un achat intégré pour déverrouiller les fonctionnalités professionnelles de l’application. La version gratuite permet aux utilisateurs d’assigner différentes actions à un toucher de la barre de navigation, tandis que la version pro déverrouille plusieurs autres fonctionnalités. Certains d’entre eux incluent la possibilité d’afficher Google Assistant en appuyant longuement sur la barre de navigation, d’ajuster la sensibilité des gestes et de basculer le retour haptique.

Vous pouvez également désactiver complètement le nouveau geste de retour d’Android 10 si vous l’activez manuellement via ADB, mais uniquement sur les appareils Samsung. Nous ne savons pas ce que ce serait le cas, mais nous espérons que le développeur apportera cette fonctionnalité à d’autres combinés à l’avenir.

Si votre appareil exécute Android 10 et que vous souhaitez essayer gesturePlus, vous pouvez le télécharger à partir du lien ci-dessous. Si vous n’avez pas encore la mise à jour sur votre smartphone, assurez-vous de consulter notre hub de mise à jour des appareils Android 10 pour voir quand il devrait atterrir sur votre appareil. Nous tenons cet article à jour au fur et à mesure que nous en apprenons davantage sur le moment où certains des fabricants les plus populaires prévoient de lancer Android 10 sur leurs appareils.