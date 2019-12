Getflix: éliminez les restrictions géographiques sur vos services de streaming

Que ce soit à la maison ou à l'étranger, vous devrez peut-être élargissez votre gamme de spectacles pour passer Noël. Par exemple, il y a beaucoup d'émissions et de films qui sont sur UK Netflix mais pas aux États-Unis, et vice versa. Star Trek: Discovery et Blackadder sont deux excellents exemples qui me viennent à l'esprit.

Ils ne sont pas hors de portée. Getflix est un service utile qui vous donne accès à tous les services de streaming populaires comme Netflix et Hulu de n'importe où dans le monde, sans restriction ni perte de vitesse.

Accédez à plus de 300 services de streaming sans restrictions géographiques.

Getflix partitionne intelligemment votre trafic de streaming via un VPN, laissant le reste de votre bande passante Internet intact pour d'autres choses. Vous pouvez regarder Stranger Things sur une fenêtre tout en naviguant sur votre site Web technologique dans une autre.

Outre les émissions de télévision et les films, Getflix vous donne également accès à des sports, à la radio en ligne, à des anime et bien plus encore. Vous pouvez rester à jour sur votre équipe sportive préférée où que vous alliez. Il convient de noter que Getflix ne remplace pas la nécessité d'un service de streaming par abonnement.

Getflix en bref:

Accédez à plus de 300 services de streaming de partout dans le monde.

Accédez à plus de 200 nœuds VPN.

Obtenez un compte VPN et SmartVPN en option pour crypter tout votre trafic.

Utilisez-le avec tous vos appareils préférés.

Pas besoin d'installer de logiciel.

Ainsi, au lieu de payer 5 $ par mois pour ce service, vous pouvez obtenir un abonnement à vie pour seulement 49,99 $. C'est en fait un abonnement de 30 ans, mais cela fait vaut jusqu'à 1 800 $. Quelle que soit la façon dont vous le regardez, c'est une bonne affaire.

Il y a aussi de grandes offres sur le abonnements d'un et trois ans, à partir de seulement 19,99 $. En plus de cela, Getflix comprend un compte VPN et SmartVPN en option pour une sécurité en ligne supplémentaire.

Votre chance d'attraper cela l'offre expire bientôt. Profitez de cette offre en utilisant le bouton ci-dessous.

$ 49 .99 Getflix: abonnement à vie sauver 544 $ .01 Achetez-le maintenant

