GM présente CarPlay sans fil dans certains véhicules 2021, y compris Trailblazer, Yukon et Bolt

Selon Electrek, Torque News et divers tweets, General Motors introduit CarPlay sans fil et Android Auto dans plusieurs de ses modèles de véhicules 2021, y compris les Trailblazer, Yukon, Suburban, Tahoe, Escalade et Bolt.

CarPlay‌ est la plate-forme embarquée d’Apple qui permet aux conducteurs d’accéder à une gamme d’applications iPhone à partir du tableau de bord, telles que Messages, Apple Maps, Apple Music, Podcasts, Overcast, Spotify, Pandora, WhatsApp et Downcast. Depuis iOS 12, les applications de navigation tierces comme Google Maps et Waze sont également prises en charge.

Wireless CarPlay en 2021 Yukon via Chad Kirchner

Wireless CarPlay fonctionne sur Bluetooth et Wi-Fi, ce qui élimine le besoin de connecter l’iPhone au système d’infodivertissement avec un câble Lightning.

Wireless CarPlay se développe progressivement sur le marché automobile. Ford introduit le CarPlay sans fil dans certains véhicules 2020 par le biais de son système d’infodivertissement SYNC 4, par exemple, tandis que la Chrysler Pacifica 2021 sera dotée d’un écran tactile standard de 10,1 pouces qui prend en charge CarPlay sans fil et Android Auto sans fil.

Il existe également de nombreux récepteurs CarPlay sans fil de rechange disponibles auprès de marques comme Alpine et Pioneer pour une installation par vous-même.

Je ne sais pas à quel point c’est connu, mais le nouvel infodivertissement GMC au Yukon prend en charge à la fois le jeu de voiture sans fil ET l’auto Android sans fil pic.twitter.com/4tRzgEqDdn

– Chad Kirchner (@chadkirchner) 6 février 2020

Wireless CarPlay et Android Auto arrivent sur les véhicules GM! Le 2021 #Chevrolet #Trailblazer, dans le cadre de son ensemble technologique disponible, permettra l’utilisation sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto. Accédez à la musique, aux contacts et plus encore sans même brancher votre téléphone! 📱 pic.twitter.com/2Qnew80t22

– Preston GM (@prestongm) 12 janvier 2020

General Motors indique que le Trailblazer 2021 sera mis en vente au printemps 2020, tandis que la plupart des autres modèles 2021 seront disponibles plus tard dans l’année. .