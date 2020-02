Gmail a une nouvelle fonctionnalité impressionnante que vous ne remarquerez peut-être jamais, mais vous aimerez quand même – .

Gmail vient de recevoir une nouvelle fonctionnalité de sécurité impressionnante que nous ne verrons probablement jamais au travail et que nous aurions dû avoir depuis des années. Cependant, cela n’a peut-être pas été possible auparavant, car cette fonctionnalité s’appuie sur des algorithmes d’apprentissage en profondeur pour améliorer la protection des utilisateurs contre une attaque particulièrement fructueuse de pirates.

Au fil des ans, il vous a peut-être été conseillé de ne pas ouvrir de pièces jointes provenant de parties inconnues, et vous avez peut-être entendu à quel point des fichiers Office apparemment anodins se sont avérés contenir des charges utiles malveillantes capables de pirater la machine de la cible. À l’avenir, Google vise à réduire les cas où ces e-mails parviennent réellement à leur destination.

C’est là que des algorithmes profonds entrent en jeu qui analyseront les pièces jointes venant dans votre boîte de réception à la recherche de hacks cachés. Google utilise le nouvel outil depuis fin 2019, a expliqué la société dans un article de blog. Depuis lors, il a augmenté de 10% sa détection quotidienne de documents Office contenant des scripts malveillants:

Notre technologie est particulièrement utile pour détecter les attaques contradictoires et éclatantes. Dans ces cas, notre nouveau scanner a amélioré notre taux de détection de 150%. Sous le capot, notre nouveau scanner utilise un modèle d’apprentissage en profondeur TensorFlow distinct formé avec TFX (TensorFlow Extended) et un analyseur de documents personnalisé pour chaque type de fichier. Les analyseurs de documents sont chargés d’analyser le document, d’identifier les modèles d’attaque courants, d’extraire les macros, de désobfusquer le contenu et d’effectuer l’extraction des fonctionnalités.

Le scanner fonctionnera aux côtés des technologies de numérisation existantes, et les deux fourniront un verdict au moteur de décision qui bloque un document malveillant.

Google note que les documents malveillants représentent 58% des logiciels malveillants ciblant les utilisateurs de Gmail, c’est pourquoi la technologie est si importante. Le scanner ne fonctionnera qu’avec les fichiers Office, pas avec les autres pièces jointes, ce qui signifie que vous devrez toujours vous fier à votre intelligence lorsqu’il s’agit d’autres fichiers provenant de personnes inconnues.

Google a présenté ses résultats au RSA 2020, et vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici, ou regarder le clip ci-dessous:

Source de l’image: Valentin Wolf / imageBROKER / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

