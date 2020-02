Gmail ajoutera des étiquettes de voyage et d’achat à la barre latérale (APK Teardown)

Gmail est l’un des projets les plus anciens à sortir de Google après le succès de la recherche. Au cours de sa vie, l’équipe de développement a travaillé sur d’innombrables projets pour donner un sens au déluge d’e-mails entrants et aider les utilisateurs à le gérer. Nous avons tout vu du filtrage intelligent des spams, des interprétations intelligentes de l’importance et de la priorité, du regroupement et de la catégorisation en fonction des sources, et avec Inbox, même des choses comme le regroupement intelligent. La dernière mise à jour semble faire apparaître quelques-uns de ces types d’e-mails détectés automatiquement, vous n’avez donc pas à vous souvenir des astuces cachées à utiliser.

De l’auteur: La version originale de ce post a mal interprété le code, ce qui a conduit à affirmer que Gmail pourrait ressusciter des bundles à partir de l’application Inbox, désormais abandonnée. Je m’excuse, c’était le résultat de travailler sur trop peu de sommeil et de ne pas être assez sceptique des opinions des autres. Ce message a été réécrit avec un œil plus frais et plus informé sur ce que les preuves suggèrent. Hé, parfois nous [email protected] il en place.

Des étiquettes … mais vraiment des catégories

Merci au grand commentaire de l’ancien co-fondateur d’Inbox, sous le nom de leggett, les détails de celui-ci sont assez faciles à cerner. Il semble que Gmail va ajouter des raccourcis à quelques recherches de catégories de messages. Les utilisateurs avancés de Gmail connaissent peut-être déjà les opérateurs de recherche tels que catégorie: promotions et catégorie: forums. Dans ce cas particulier, nous allons examiner les catégories de voyages et d’achats.

Voyage

Achats Votre nouveau label Voyage

Des e-mails comme celui-ci apparaîtront automatiquement dans votre étiquette de voyage

https://www.google.com/travel/trips/trip?msg_id=%s&hl=%s&dest_src=agm

Les deux étiquettes nommées sont destinées aux voyages et aux achats, mais le texte du didacticiel et le graphique préparé (illustré ci-dessous) s’adressent uniquement aux voyages. Je m’attendrais à ce que cette étiquette renvoie les réservations de vols, d’hôtels, de voitures de location et de la plupart des autres événements couramment programmés. Si vous êtes curieux de savoir à quoi cela ressemblera, essayez ce lien. Les achats sont également évidents et devraient inclure des reçus et des mises à jour d’expédition. Et voici un lien pour cela.

Comme le montre le graphique, Gmail placera l’étiquette de voyage bien en vue dans le tiroir de navigation, de manière similaire à la position qu’il a sur le Web. Bien que cela ait pu être un bon emplacement dans le passé, il semble plus lourd à utiliser maintenant grâce à l’insistance de Google à poursuivre la navigation gestuelle, qui utilise un glissement des côtés pour déclencher une action arrière, mais peut également déclencher le tiroir de navigation ou une action d’archivage / suppression sur un message.

Si vous ne le connaissez pas, le désactivant peut-être comme moi, voici à quoi ressemblent les catégories sur le Web Gmail. Les paramètres pour les activer / désactiver sont affichés à gauche et les catégories sont superposées dans la liste de navigation de Gmail.

Catégories de Gmail sur le Web

Cartes utiles

Quelques lignes supplémentaires suggèrent que certaines cartes utiles commenceront à apparaître quelque part dans l’interface. Deux d’entre eux comprendront les heures d’arrivée et de départ des vols. Il n’est pas tout à fait clair où cela sera affiché, mais il est assez évident que ceux-ci apporteront des détails afin qu’ils puissent être vus en un coup d’œil. Il y a aussi une ligne indiquant qu’il y aura une action pour appeler des numéros de téléphone, bien que ce ne soit pas exactement une nouvelle chose pour Gmail.

Arrivée

Départ

% 1 $ s,% 2 $ s – Carte étendue

% 1 $ s,% 2 $ s – Carte effondrée

Paramètre “hb” inconnu

Les choses deviennent un peu plus génériques à ce stade, mais l’ajout restant de cette mise à jour appartient à une bascule nommée simplement avec l’abréviation “hb”. Gmail a historiquement gardé un grand nombre de chaînes nommées avec de courtes abréviations pour les garder un peu cachées de ceux d’entre nous qui fouinent, et jusqu’à présent, celui-ci ne fait aucun changement évident, mais les chances sont raisonnablement bonnes, il est associé à quelque chose discuté dans les deux sections précédentes.





extrait de /xml/gmail_account_preferences.xml



