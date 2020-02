Gmail améliore plusieurs boîtes de réception avec un défilement indépendant et une barre d’outils unifiée, mais supprime la vue à trois volets

Gmail prend déjà en charge plusieurs boîtes de réception depuis longtemps, et Google souhaite désormais améliorer ce mode de manière significative. Il prévoit d’ajouter un défilement indépendant et une barre d’outils unifiée pour chacun d’eux, et souhaite rendre la largeur de la vue à double volet réglable à partir du 20 février. La société prévient également qu’elle supprimera l’option d’utiliser une disposition à trois volets conjointement avec le volet d’aperçu, ce qui pourrait déranger certaines personnes.

Lorsque vous activez plusieurs boîtes de réception, Gmail vous montrera différentes sections que vous pouvez personnaliser à l’aide de requêtes de recherche, ce qui pourrait vous aider à obtenir un meilleur aperçu de vos tâches, suivis ou toute autre catégorie que vous pourriez demander. Pour le moment, vous basculez sur ce mode en vous dirigeant vers l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit de Gmail, puis Paramètres -> Avancé. Une fois la mise à jour en ligne, ces options seront déplacées vers un emplacement plus approprié dans l’onglet Boîte de réception sous Type de boîte de réception.

Nouvel emplacement de plusieurs boîtes de réception dans les paramètres.

La nouvelle barre d’outils unifiée facilitera la manipulation des éléments dans toutes les boîtes de réception à la fois – en ce moment, chaque section a sa propre barre d’outils, il est donc impossible de gérer les e-mails dispersés à différents endroits en même temps. Les zones autres que la boîte de réception principale deviendront également entièrement réductibles. Dans la vue à deux volets, les deux côtés auront leurs propres barres de défilement et la largeur de chacun sera réglable en faisant glisser le séparateur.

Si vous utilisez actuellement à la fois le volet d’aperçu et la disposition à plusieurs boîtes de réception du volet droit, vous serez informé que cette configuration n’est plus prise en charge. La section sera automatiquement désactivée lorsque la mise à jour vous parviendra. En outre, la vue sera renommée en “volet de lecture”.

Ce toast vous informera de la dépréciation lorsque vous utilisez le volet de visualisation dans la vue à deux colonnes.

Les modifications seront appliquées aux premiers utilisateurs de G Suite le 20 février et concerneront également les personnes possédant des comptes Google personnels. La société n’a pas partagé quand exactement cela se produira, mais cela suivra probablement un délai similaire.