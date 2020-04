Gmail pour Android et iOS gagne des cartes récapitulatives pour les vols et les achats

Pour beaucoup de gens, Gmail est l’application de messagerie électronique de choix – et pour une bonne raison. Google maintient l’application fraîche et ajoute continuellement de nouvelles fonctionnalités pour la rendre plus utile, et son dernier déploiement n’est pas différent.

Lorsque vous utilisez Gmail sur le Web, vous avez peut-être remarqué que certains e-mails sont un peu différents des autres, en particulier ceux centrés sur vos préparatifs de voyage. Ces e-mails reçoivent un traitement de type carte où les détails pertinents de votre voyage seront extraits du corps de l’e-mail et présentés clairement juste en dessous du sujet. Eh bien, 9to5Google a constaté que cette fonctionnalité très utile fait son chemin vers l’application mobile sur Android et iOS. Non seulement les voyages seront résumés, mais les achats clés aussi.

La façon dont cela fonctionnera est que lorsque vous recevez un e-mail pour un vol à venir ou un achat, que ce soit en format numérique ou auprès d’un détaillant, une carte apparaîtra juste en dessous de la ligne d’objet. Pour les vols, des informations telles que le numéro de confirmation, les heures de décollage et d’atterrissage, la durée, le numéro de siège et le nom du passager seront présentées clairement pour un rapide coup d’œil afin de s’assurer qu’elles sont correctes. S’il y a des vols au départ et au retour, Gmail affichera plusieurs cartes.

En termes d’achats, vous pouvez vous attendre à voir le détaillant auprès duquel vous avez acheté, le coût total et ce qui a été acheté. Il semble que la carte récapitulative contiendra également des raccourcis pour des choses comme le suivi des informations lorsqu’elle s’applique. Lorsque vous le souhaitez, les cartes peuvent être rapidement repliées pour éviter de les lire davantage.

La fonctionnalité de carte récapitulative semble être déployée maintenant et devrait bientôt être disponible pour les utilisateurs d’applications Android et iOS Gmail.