Gmail pour iOS s’intègre à l’application Fichiers

Google a partagé un article de blog aujourd’hui dans lequel il a annoncé que Gmail pour iOS prend désormais en charge l’ajout de fichiers à partir de l’application Fichiers.

Gmail pour les fichiers

Cela signifie que lorsque vous rédigez un nouvel e-mail ou que vous le relisez, vous pouvez ajouter des pièces jointes directement à partir de l’application Fichiers. Il sera disponible pour tous les utilisateurs avec le rythme de déploiement suivant:

Domaines de version rapide: Déploiement étendu (potentiellement plus de 15 jours pour la visibilité des fonctionnalités) à partir du 12 février 2020

Domaines de versions planifiées: Déploiement étendu (potentiellement plus de 15 jours pour la visibilité des fonctionnalités) à partir du 12 février 2020

