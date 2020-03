GOG offre plus de 25 jeux PC gratuits à jouer en quarantaine – .

GOG.com offre gratuitement 27 jeux PC. Tout ce dont vous avez besoin est un compte.

Beaucoup de jeux gratuits ont plus de vingt ans, mais les mendiants ne peuvent pas être des sélecteurs.

GOG organise également une vente de printemps sur des milliers de jeux en ce moment.

Alors que le monde entier ferme ses portes autour de nous en réponse à l’épidémie de coronavirus, les gens se tournent de plus en plus vers les jeux vidéo pour faire face à leurs nouvelles situations. En fait, le week-end dernier, la plate-forme de jeu PC Steam a battu un nouveau record historique pour les utilisateurs simultanés, alors que plus de 20 millions de joueurs se sont connectés pour jouer à des jeux. Plus tard cette semaine, deux des jeux les plus attendus de 2020 – Animal Crossing: New Horizons et Doom Eternal – seront également largement disponibles. Le seul problème est que beaucoup d’entre nous n’ont pas d’argent à dépenser pour les jeux en ce moment.

Heureusement pour nous, GOG.com – une plate-forme de distribution numérique de jeux PC – a rassemblé tous les jeux sur son service qui peuvent être téléchargés gratuitement et les mettre tous en un seul endroit. «Restez à la maison et jouez à certains jeux», indique correctement l’en-tête de la page, faisant clairement référence à notre situation actuelle.

GOG (anciennement Good Old Games) propose à la fois des versions modernes et des titres classiques datant de plusieurs décennies, alors ne vous attendez pas à trouver l’un de nos jeux 2019 de l’année. Cela dit, il y a des jeux intéressants sur cette liste:

«Même si le soleil brille et que les fleurs ont déjà commencé à fleurir là où vous vivez, la santé et la sécurité sont dans l’esprit de tout le monde en ce moment», explique GOG. «Fermer les stores et jouer à des jeux vidéo peut être l’un des bons moyens de se détendre et de passer le temps lorsque vous restez à la maison. Nous sommes là pour vous aider à choisir votre prochaine grande aventure avec cette sélection de jeux gratuits de notre catalogue et une vente de printemps massive jusqu’au 30 mars. “

Il convient de noter que GOG organise également une vente de printemps en ce moment, avec plus de 2 500 offres jusqu’à 90% de réduction. Donc, si vous voulez dépenser de l’argent, vous pouvez au moins le faire sans surcharger votre compte bancaire.

