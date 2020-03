Google a cessé de vendre les Pixel 3 et 3 XL

Google ne vend plus les Pixel 3 et 3 XL, sa paire de téléphones phares 2018. Les deux appareils ont été retirés de la disponibilité aujourd’hui sur le Google Store, et nous avons confirmé auprès d’un porte-parole de la société qu’ils avaient vendu via son inventaire et que les ventes des téléphones étaient terminées.

La liste de produits précédente pour le Pixel 3 sur le Google Store redirige désormais vers la page d’accueil du magasin, et le carrousel / ruban de produit ne répertorie plus le Pixel 3 non plus. Bien qu’il soit toujours répertorié dans la catégorie “téléphones” dédiée, l’ancienne liste de produits est toujours inaccessible à partir de là, et la section de configuration directe / “choisissez votre opérateur” de la liste de produits affiche toutes les versions actuellement en rupture de stock.

Nous avons contacté Google plus tôt dans la journée pour déterminer si ce changement était intentionnel, et un porte-parole de l’entreprise a confirmé que c’était le cas et que le magasin avait vendu via son inventaire de l’ancien appareil. Les clients intéressés peuvent être en mesure de l’acheter auprès d’autres partenaires jusqu’à épuisement des stocks. B&H Photo, par exemple, a toujours le Pixel 3 XL en stock pour 450 $, et Best Buy vend le Pixel 3 plus petit.

Ce timing sur les matchs de l’année dernière, lorsque Google a cessé de vendre les Pixel 2 et 2 XL le 1er avril – et ce n’était pas une blague de Fools ‘Day.

Si vous espériez toujours acheter un Pixel 3, pour une raison quelconque, vos options diminuent. Mais Google lui-même ne vendra plus aucun téléphone.