Google a foiré l’ordre de tri du Play Store pour les applications récemment mises à jour (Mise à jour: corrigé)

Google a essayé différentes choses avec le Play Store, y compris des modifications qui ont été activées et annulées tant de fois que nous avons perdu la trace – bonjour, sélecteur de compte et section d’avis. Cependant, toutes ces modifications ne sont pas les bienvenues, comme la suppression controversée des notifications de mise à jour. Si votre solution de contournement consistait à vérifier manuellement vos applications récemment mises à jour, Google vient de rendre cette tâche un peu plus difficile en gâchant la méthode de tri du Play Store.

Rendez-vous dans la section Mes applications et jeux du magasin et consultez l’onglet Mises à jour. Auparavant, les applications étaient répertoriées par ordre chronologique inverse, avec les applications les plus récemment mises à jour en haut et celles qui avaient reçu leurs mises à jour plus tôt en bas. Maintenant, cela n’a aucun sens dans la méthode de tri. Tout est aléatoire, avec des mises à jour récentes mélangées avec des anciennes. Pour vérifier l’ordre réel, vous devez passer à l’onglet Installé et choisir la méthode de tri Dernière mise à jour. C’est une solution de contournement assez simple … pour l’instant.

La gauche: Commande? Qu’est-ce que la commande? Droite: Alternative pour vérifier la commande réelle.

Nous espérons que c’est un bug et qu’il sera bientôt corrigé. À ce stade, cependant, et après la désactivation absurde des notifications de mise à jour, je commence à me demander si Google essaie de mettre moins l’accent sur les mises à jour récentes et les journaux des modifications. Cela ne pouvait sûrement pas être une chose, n’est-ce pas?

Fixé

L’ordre a été rétabli. Les applications récemment mises à jour du Play Store sont à nouveau triées correctement, les plus récentes en haut et les moins en bas. Merci, imRishabhBaid!

Merci: Nick Cipriani, Gopal Kumar