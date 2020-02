Google a peut-être accidentellement envoyé certaines de vos vidéos privées à de parfaits inconnus – .

Même les sociétés technologiques les plus grandes et les plus riches du monde ne parviennent pas à protéger notre vie privée avec une régularité alarmante, et Google l’a prouvé une fois de plus cette semaine. Comme rapporté par 9to5Google lundi, Google a envoyé des e-mails à certains utilisateurs pour les informer d’un «problème technique» qui a affecté son service de plats à emporter entre le 21 novembre et le 25 novembre 2019 et qui a provoqué une «exportation incorrecte des vidéos dans Google Photos». aux archives d’utilisateurs indépendants. »En d’autres termes, un nombre inconnu de vidéos privées ont été envoyées à des étrangers.

Google indique que moins de 0,01% des utilisateurs de Google Photos ont été touchés par ce problème, mais avec plus d’un milliard d’utilisateurs, c’est toujours un nombre important de personnes qui auraient pu recevoir des vidéos privées ou avoir fait envoyer leurs vidéos privées à des inconnus. Dans l’e-mail, Google recommande aux personnes concernées d’effectuer une nouvelle exportation dès que possible et de supprimer leur exportation précédente, qui peut ou non inclure des vidéos d’autres personnes:

“Nous informons les gens d’un bug qui pourrait avoir affecté les utilisateurs qui ont utilisé Google Takeout pour exporter leur contenu Google Photos entre le 21 novembre et le 25 novembre”, a déclaré Google dans un communiqué à 9to5Google après que l’histoire a commencé à se propager. «Ces utilisateurs peuvent avoir reçu soit une archive incomplète, soit des vidéos – pas des photos – qui n’étaient pas les leurs. Nous avons résolu le problème sous-jacent et avons mené une analyse approfondie pour éviter que cela ne se reproduise. Nous sommes vraiment désolés que cela se soit produit. »

La bonne nouvelle est que le problème a été «identifié et résolu», mais le fait que cela ait même été possible en premier lieu sans aucune ingérence d’un mauvais acteur en dehors de l’entreprise est vraiment terrifiant.

