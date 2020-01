Google acquiert Pointy, la startup irlandaise de vente au détail derrière sa fonction Shopping locale

Google a conclu un accord pour acquérir la startup irlandaise de vente au détail – Pointy. Bien que vous n’ayez pas entendu parler de l’entreprise, vous avez probablement déjà bénéficié de sa technologie à plusieurs reprises. Pointy avait précédemment établi un partenariat avec Google dans ses propres efforts de commerce électronique, permettant aux utilisateurs de vérifier la disponibilité des stocks dans les magasins locaux.

Par exemple, supposons que vous vouliez acheter un Pixel 4 quelque part à Londres ou à New York. Vous pouvez rechercher «Pixel 4», accéder à l’onglet Shopping et filtrer pour voir sa disponibilité dans les magasins locaux. La technologie de Pointy a permis à Google de développer cet ensemble de fonctionnalités.

Peter Chane de Google

Le directeur principal des produits SMB locaux explique:

Avec Pointy, les commerçants connectent simplement une petite boîte à leur lecteur de codes-barres ou installent l’application Pointy sur leur système de point de vente, qui présente les produits qu’ils vendent directement dans la section “ Voir ce qui est en magasin ” de leur profil d’entreprise sur la recherche Google. Depuis que nous avons introduit cette fonctionnalité il y a quelques années, Pointy est l’un de nos principaux partenaires, aidant des milliers de commerçants locaux à afficher ces données dans Google.

Bien qu’aucune des deux sociétés n’ait partagé exactement ce qu’elle prévoit de faire après l’achat, Pointy note que l’acquisition offrira une évolutivité et une plus grande portée, renforçant probablement également la capacité d’achat de la recherche Google:

En unissant nos forces, nous pourrons aider les gens à découvrir des magasins et des produits locaux à une échelle beaucoup plus grande. Nous pensons que c’est la bonne façon d’accomplir ce que nous avons prévu de faire: mettre les détaillants du monde en ligne et leur donner les outils dont ils ont besoin pour prospérer.