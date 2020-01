Google Actualités ne prend plus en charge les abonnements à des répliques d’impression

En plus d’agir comme un service d’agrégation de nouvelles, l’application Google Actualités a également pris en charge les magazines de répliques d’impression pour les abonnés. Il s’agissait essentiellement de fichiers PDF qui conservaient la mise en page d’origine et l’expérience de lecture d’un magazine physique, bien que sur un téléphone ou une tablette. Les utilisateurs de Google Actualités (puis Google Play Kiosque) pouvaient s’abonner moyennant des frais et les faire livrer directement sur leurs appareils.

Je dis “pourrait”, car Google ferme ce service. Google a envoyé un e-mail aux abonnés pour le confirmer. Les utilisateurs actifs verront tous leurs abonnements annulés et la société remboursera tous les paiements déjà effectués.

Le message se lit comme suit (via Android Police):

Objet: À tous les abonnés payants du magazine

Salut,

Cette notification est destinée à vous informer que nous supprimons les magazines répliques d’impression dans Google Actualités.

Cela signifie que vous ne pourrez pas acheter de nouveaux numéros de revues imprimées ni renouveler votre abonnement via Google Actualités. Cependant, vous continuerez d’avoir accès à tous les problèmes auxquels vous vous êtes déjà abonné dans l’application Google Actualités, dans l’onglet Suivant ou Favoris, selon la version de votre application. Pour continuer à lire les derniers articles, nous vous encourageons à rechercher cette publication dans Google Actualités ou à visiter le site Web de la publication:

[list of subscriptions]

Votre dernier paiement pour vos abonnements vous sera remboursé. La plupart des remboursements sont effectués dans les 30 jours ouvrables. Le temps nécessaire pour que le remboursement apparaisse dépend de la façon dont vous avez payé. Si votre remboursement prend plus de temps que prévu, vous pouvez vérifier l’état du remboursement dans votre compte Google Payments. Si vous n’avez pas reçu votre remboursement après avoir examiné les délais respectifs dans les ressources ci-dessus, veuillez nous contacter et nous examinerons cela pour vous.

Nous nous excusons si cela cause des inconvénients. Merci pour votre soutien.

Équipe Google Actualités

Personnellement, les répliques imprimées n’offraient pas une expérience optimale sur les smartphones, en particulier avec la gamme de tailles d’affichage. Vous ne pouvez pas redistribuer le contenu, et il y a peu d’intégration avec les fonctionnalités du système d’exploitation comme la traduction et la recherche rapide. Combinez cela avec la domination des publications numériques – dont de nombreux magazines imprimés doublent de toute façon – et il est logique pour Google de réduire la graisse.

Étiez-vous abonné à des magazines imprimés via Google Actualités? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

