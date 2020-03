Google aide le gouvernement américain à créer un site de dépistage des coronavirus

Vendredi, le président a fait cette annonce lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche.

Que souhaitez-vous savoir

Google collaborera avec la Maison Blanche sur un site Web de dépistage du roman-coronavirus.

La société aurait fait don de 1 700 ingénieurs à l’effort.

Le site Web aidera les personnes soupçonnées d’avoir le virus à trouver un site de test.

Google collabore avec le gouvernement des États-Unis pour permettre aux personnes soupçonnant d’avoir contracté le nouveau coronavirus (covid-19) de voir plus facilement si elles doivent être testées.

Rapports TechCrunch:

L’annonce était courte sur les détails, mais l’idée, semble-t-il, est de donner aux utilisateurs la possibilité d’entrer leurs symptômes et de voir s’ils ont besoin de tests supplémentaires. Rien de tout cela ne semble extrêmement compliqué, mais selon Trump, Google a 1700 ingénieurs qui y travaillent.

Selon Debbie Birx, la coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, les utilisateurs devront se connecter à ce nouveau site Web de dépistage, remplir un questionnaire de dépistage et un questionnaire sur les facteurs de risque, puis être dirigés vers une installation de test «drive through».

Essentiellement, cela aidera à rationaliser le processus de détermination si vous devez subir un test de dépistage du virus ou non et à soulager la panique des personnes qui ont l’impression d’avoir des symptômes qui correspondent à ceux du virus. Alors que certains gouvernements comme la Corée du Sud se sont livrés à des tests agressifs, d’autres ont choisi de mettre fin à leurs tests en supposant que le virus était trop répandu pour que tout test soit dénué de sens.

Les États-Unis n’ont pas encore atteint de point de décision et ont été critiqués pour leur lent déploiement des tests et leur inaction perçue ces derniers jours. Des mesures comme celle-ci aideront à déterminer quels changements stratégiques peuvent ou non être apportés plus tard.

