Google ajoute une bascule de thème sombre au Play Store

Le basculement universel du thème sombre dans Android 10 est génial, mais il est toujours agréable d’avoir la possibilité de forcer un certain thème sur une application. Pour ceux d’entre vous qui veulent le Play Store sombre tout le temps, au lieu de seulement lorsque le mode sombre est activé sur votre téléphone, Google expérimente une option pour le faire.

Un nouveau paramètre de thème est désormais visible dans le Play Store sur certains appareils, ce qui permet au Play Store de basculer entre les modes clair, sombre et automatique. Cependant, la fonctionnalité est actuellement limitée à un test côté serveur, et il n’y a pas de version APK qui le permette à tout le monde (pas encore, en tout cas).

Il n’est pas clair non plus si cela permettra aux appareils exécutant Android 9 Pie ou plus ancien d’utiliser le thème sombre. Nous avons reçu quelques rapports sur la fonctionnalité, mais tous sont sur des téléphones Android 10. Quoi qu’il en soit, gardez un œil sur l’interrupteur de votre propre téléphone.