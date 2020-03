Google annule la conférence des développeurs d’E / S de mai en raison d’un coronavirus

Google a annulé aujourd’hui sa prochaine conférence des développeurs d’E / S qui devait avoir lieu du 12 au 14 mai à l’amphithéâtre Shoreline de Mountain View, en Californie, en raison de l’épidémie de COVID-19 en cours qui a balayé les États-Unis.

Dans les e-mails envoyés aux participants aux E / S Google, Google indique qu’il annule l’événement d’E / S physique, mais explorera d’autres moyens de se connecter avec la communauté des développeurs. Les remboursements pour les E / S seront fournis d’ici le 13 mars.

En raison de préoccupations concernant le coronavirus (COVID-19), et conformément aux directives sanitaires du CDC, de l’OMS et d’autres autorités sanitaires, nous avons décidé d’annuler l’événement physique d’E / S Google à Shoreline Amphitheatre.

Tous les invités qui ont acheté des billets pour I / O 2020 recevront un remboursement complet d’ici le 13 mars 2020. Si vous ne voyez pas le crédit sur votre relevé d’ici là, veuillez contacter io@google.com. Les invités qui se sont inscrits à I / O 2020 n’auront pas besoin de participer au tirage de l’année prochaine et auront automatiquement la possibilité d’acheter un billet I / O 2021.

Au cours des prochaines semaines, nous explorerons d’autres façons de faire évoluer les E / S Google pour mieux se connecter avec notre communauté de développeurs. Nous garderons le site Web Google I / O à jour avec des informations supplémentaires.

Google est la deuxième grande entreprise de technologie à annuler un événement destiné aux développeurs, après la décision de Facebook d’annuler le F8 la semaine dernière. Comme pour l’événement F8 de Facebook, la conférence d’E / S de Google a une échelle similaire à celle de la WWDC, attirant environ 5 000 développeurs du monde entier.

Les E / S auraient eu lieu à Mountain View, en Californie, mais la conférence F8 annulée devait se tenir au McEnery Convention Center de San Jose, en Californie, le même lieu qu’Apple utilise pour la WWDC.

Apple n’a pas annoncé de dates pour la WWDC 2020, mais sur la base des événements passés, le 8 juin au 12 juin sont les dates probables qu’Apple vise. Si ces dates sont exactes, la WWDC serait un mois après F8 et environ trois semaines après les E / S.

Apple peut encore avoir un certain temps avant de décider d’annuler la WWDC cette année en raison de problèmes de coronavirus, mais avec Facebook et Google annulant les événements de mai, cela ne semble pas bon.

Le coronavirus a déjà provoqué l’annulation de plusieurs événements majeurs dont le Mobile World Congress et la Game Developers Conference.

COVID-19 a infecté plus de 90 000 personnes et plus de 3 000 sont décédées, principalement en Chine. COVID-19 se propage actuellement aux États-Unis et dans la région de la baie de San Francisco, où se produisent les E / S, F8 et la WWDC, il y a eu neuf cas confirmés de coronavirus, dont plusieurs chez des personnes qui l’ont attrapé par transmission communautaire avec aucun voyage connu et aucun contact connu avec une personne infectée.

