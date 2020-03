Google annule probablement ses blagues annuelles du poisson d’avril cette année

April Fools a toujours été intimement lié à Internet, et aucune entreprise ne l’a adopté comme Google. Il crée depuis longtemps des gags amusants et loufoques en avril, mais il ne le fera pas cette année, selon un nouveau rapport. Un e-mail interne de la directrice du marketing de Google, Lorraine Twohill, aurait déclaré que Google le jouait directement le 1er avril 2020 par respect pour ceux qui combattent le coronavirus.

Du début au milieu des années 2000, Google aurait fait une ou deux blagues sur les poissons d’avril, mais maintenant il pourrait y en avoir une douzaine ou plus de différentes équipes au sein de l’entreprise. Les farces de Google au fil des ans ont inclus de fausses annonces de produits, des jeux cachés et des chasses au trésor en ligne. Il a même caché Pokémon sur Google Maps en 2014, une expérience qui a conduit à la création de Pokémon Go deux ans plus tard. C’est très amusant, mais créer de fausses choses sur Internet semble un peu inapproprié car le monde est au milieu d’une grave pandémie.

L’e-mail de Twohill indique que tous les efforts centralisés du poisson d’avril ont été interrompus, mais il peut y avoir des équipes plus petites dans l’entreprise qui ont continué à travailler sur une blague. L’e-mail doit garantir que tout le monde reçoit la note et qu’aucune farce ne passe entre les mailles du filet. Ainsi, vous pourrez faire confiance à ce que vous voyez sur Internet le 1er avril, au moins en ce qui concerne Google.

Rien de tout cela ne devrait surprendre: Google prend le coronavirus au sérieux. Il a annulé I / O 2020 au début du mois et vient d’annoncer un programme de 800 millions de dollars pour aider à lutter contre la maladie.