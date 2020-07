Google Assistant ajoute 6 nouveaux types d’appareils de divertissement à domicile intelligents et ajoute des commandes liées à la télévision

Google Assistant se trouve dans une tonne d’appareils de divertissement, des dongles aux boîtes en passant par les barres de son, etc. La société s’efforce de permettre aux fabricants d’adapter les commandes utilisateur qui sont spécifiques ou, au moins, fonctionnent le mieux avec les objectifs des appareils.

Si vous n’êtes pas familier avec la situation côté développeur, dites simplement que Google a classé les les types d’appareils qui intègrent Assistant ainsi que certains traits – des ensembles de commandes utilisateur liées à des concepts spécifiques aux appareils tels que le réglage de la température pour les thermostats et la lecture pour les téléviseurs et les barres de son.

Annonces :

La société vient d’annoncer un nouveau lot de types d’appareils qui entrent dans un sous-ensemble de types appelé Smart Home Entertainment Devices, introduit pour la première fois en avril.

Les types sont:

Récepteur audio-vidéo

Boîte de streaming

Bâton de streaming

Soundbar

Barre de son en streaming

Orateur

Quelques-uns d’entre eux sont techniquement répartis dans une catégorie de type plus grande – auparavant (via Internet Archive), les boîtes de streaming et les bâtons étaient bourrés dans le type de télévision.

La société publie également un nouveau trait, Channel, qui permet à Google Assistant de reconnaître les commandes pour changer de chaîne sur un appareil qui reçoit des chaînes de télévision en streaming ou diffusées. Ce trait rejoint les premiers traits liés à SHED qui ont également été annoncés en avril: AppSelector, InputSelector, MediaState, TransportControl et Volume.

Google Assistant prend actuellement en charge 78 types d’appareils et 36 traits.