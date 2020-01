Google Assistant compte désormais plus de 500 millions d’utilisateurs actifs

Ce n’est que l’année dernière que Google a annoncé que son assistant vocal était installé sur 1 milliard d’appareils au total. Un nombre impressionnant à coup sûr, mais ce nombre ne signifie pas grand-chose si les gens ne l’utilisent pas réellement. Maintenant, Google annonce que l’Assistant Google compte plus de 500 millions d’utilisateurs mensuels actifs.

500 millions d’utilisateurs mensuels actifs n’est pas une mince affaire, d’autant plus que l’Assistant Google était disponible sur 500 millions d’appareils en mai 2018.

Un sondage de 2017 a conclu que plus de 65% des lecteurs d’Android Authority utilisaient l’assistant vocal de leur téléphone au moins une fois par semaine. Nous ne pouvons que supposer que ce nombre a augmenté au cours des deux dernières années, car Google Assistant – et les assistants vocaux dans leur ensemble – sont devenus encore plus faciles à utiliser et plus utiles dans notre vie quotidienne.

En 2018, l’Assistant Google était disponible sur 500 millions d’appareils. Maintenant que beaucoup de gens l’utilisent tous les mois.

Cette année seulement, l’Assistant Google a acquis la possibilité de contrôler Chrome sur le Pixel 4, a permis aux gens de postuler à des emplois et a acquis des fonctionnalités de type Tasker. Il a également reçu une refonte majeure en octobre et a gagné de nouveaux camées de voix de célébrités comme John Legend et Issa Rae.

Google annonce également au CES 2020 que l’assistant gagne des fonctionnalités utiles telles que les contacts de numérotation rapide, les notes autocollantes et les fonctionnalités de confidentialité utiles.

L’Assistant est disponible sur la plupart des smartphones Android, iPhones, Chromebooks, écouteurs, montres Wear OS, ainsi que des milliers et des milliers de produits pour la maison intelligente dans une variété de catégories. Plus tôt cette année, Google a également déployé l’assistant de l’application ultra-populaire Waze et des Chromebooks non Google.

Il y a quelques mois, nous avons constaté que la plupart des lecteurs Android Authority utilisent principalement l’assistant Google pour contrôler les produits de maison intelligente, poser des questions générales et écouter de la musique dans la maison. L’Assistant est l’un de ces produits qui vous donne ce que vous y mettez – il excelle à fournir des réponses simples et à aider avec des fonctions plus décontractées, mais vous pouvez utiliser des choses comme Google Assistant Routines pour effectuer plusieurs actions à la fois tant que vous avez le le temps de l’installer.

Personnellement, je ne pouvais pas imaginer passer une journée sans utiliser l’Assistant Google. L’utilisez-vous sur votre téléphone ou votre haut-parleur intelligent? Si oui, pourquoi l’utilisez-vous? Faites-nous savoir dans les commentaires et restez à jour avec notre autre couverture CES 2020 ci-dessous.

