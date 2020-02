Google Assistant obtient des contrôles de notification granulaires et bien organisés

L’Assistant Google n’est pas seulement bon pour répondre à vos questions et commandes. Il vous envoie également de manière proactive des notifications sur les vols, les mises à jour des transports publics, les forfaits, les événements à venir, etc. Pour personnaliser les informations que vous recevez, vous devez généralement vous rendre dans la section Informations sur l’application de Google -> Notifications. Ce n’est pas très intuitif et le nombre d’options de l’Assistant est limité. Dans un changement qui est déjà déployé pour les premières personnes, Google a déplacé les contrôles de notification à un endroit plus visible à l’intérieur des paramètres de l’Assistant et a ajouté de nombreux autres boutons granulaires.

Gauche et milieu: L’ancienne interface avec les mises à jour par e-mail. Droite: La nouvelle interface disant Notifications.

Nous avons reçu des rapports sur une nouvelle section Notifications dans les paramètres de l’Assistant qui remplace les notifications par e-mail qui n’avaient proposé qu’une seule bascule pour – vous l’aurez deviné – les e-mails. Dans le nouveau menu, vous verrez une page qui vous permet d’accéder aux paramètres de messagerie de l’ancien avec une sélection de nouvelles entrées spécifiques au téléphone. Ces paramètres peuvent être étendus d’un simple toucher pour afficher plus de catégories telles que l’aide aux tâches, les trucs et astuces, les abonnements, etc. Appuyez sur l’une de ces entrées pour voir les détails et choisir exactement les mises à jour que vous souhaitez recevoir. Par exemple, pour l’aide sur les tâches, vous pouvez choisir si vous souhaitez obtenir les statuts de livraison des colis, les événements, les rappels de dates d’échéance, les réservations, etc.

La fonction de réponses étendues de l’Assistant qui envoie des informations supplémentaires à votre téléphone après qu’une requête peut également être configurée maintenant. Vous pouvez vous débarrasser des détails des cartes et des itinéraires, des séances de cinéma, des mises à jour sportives et autres. Si vous suivez des sujets sur Google (appuyez sur le symbole “plus” dans les résultats de recherche dans l’application Google), vous pouvez également accéder rapidement à la section correspondante pour les gérer.

De plus, nous avons vu un autre test A / B qui améliore la section des nouvelles de l’Assistant. Pour une fois, Google a amélioré la densité de l’information et affiche désormais plus de sources en un coup d’œil au lieu de moins. La nouvelle interface de grille vous permet également de parcourir différentes sections d’actualités, telles que les États-Unis, le monde, les locaux, les entreprises, les technologies et autres. Au lieu de cocher les cases pour choisir les sources que vous souhaitez ajouter, vous devrez maintenant les ajouter aux étoiles. Vous pouvez également enfin rechercher des points de vente spécifiques, de sorte que vous n’aurez pas à parcourir la sélection pour trouver votre fournisseur de nouvelles préféré.

La gauche: L’ancien sélecteur de nouvelles. Droite: La nouvelle interface de grille.

Étant donné que les deux mises à jour sont déployées côté serveur, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour accélérer le processus si aucune n’est arrivée sur votre téléphone jusqu’à présent. Vous pouvez essayer de télécharger la dernière version bêta de l’application Google, mais votre kilométrage peut varier. Inscrivez-vous sur le Play Store ou téléchargez-le depuis APK Mirror.

Merci: Anthony Maki, Nick Cipriani