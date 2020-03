Google Assistant prend enfin en charge les capteurs et les détecteurs de fumée, ouvrant la voie à des alertes et des automatisations plus intelligentes

L’une des pierres angulaires de la maison intelligente est l’automatisation qui se déclenche en fonction de certaines conditions. SmartThings, Wink et d’autres hubs ont construit toute leur proposition en plus de cela, mais des assistants vocaux sont venus secouer cette fondation. Les commandes vocales, et donc les requêtes actives, sont devenues le centre d’intérêt, mais cela n’a pas empêché tout le monde de se plaindre de la perte d’automatisations passives. Pour implémenter cette fonctionnalité, vous avez besoin de capteurs, et Google Assistant ajoute enfin une prise en charge native pour eux.

Jusqu’à présent, la plupart des appareils pris en charge par Google Assistant étaient basés sur l’action (c’est-à-dire qu’ils n’exécutaient que des commandes) et les moyens d’interagir avec eux étaient de s’enquérir de leur état ou de leur demander d’effectuer une action. Je n’ai rencontré que quelques exemples de prise en charge de capteurs avec des thermostats / climatiseurs et SmartThings, mais rien de tout cela n’a été correctement documenté pour les développeurs tiers et les fabricants de gadgets.

Avec un support approprié, les fabricants d’appareils à capteur uniquement qui mesurent l’humidité, la température, la qualité de l’air, la luminosité, le mouvement ou l’état ouvert / fermé, pourraient les ajouter directement à votre configuration Google Home. Cela s’applique également aux systèmes de sécurité existants où chaque capteur peut désormais être ajouté individuellement et signaler son état. En outre, Google a créé séparément un type d’appareil spécial pour les détecteurs de fumée et les détecteurs de CO, qui leur donnerait différentes icônes et commandes provenant d’autres capteurs. Le Nest Protect peut enfin être compatible avec l’Assistant et se retrouver dans votre application Google Home – au moins, Google n’a aucune autre excuse pour ne pas l’implémenter.

Actuellement, la seule chose que ces appareils feront est de répondre à vos questions, mais leur ajout ouvre la voie aux alertes passives et aux automatisations. Imaginez que votre Google Home vous avertisse si un mouvement est détecté lorsque le système de sécurité est armé, et imaginez des routines d’assistant plus complexes qui ne se contentent pas du temps comme déclencheur mais peuvent également être liées à des capteurs. Une fenêtre intelligente pourrait être réglée pour s’ouvrir si de la fumée est détectée, un ventilateur devrait démarrer si la qualité de l’air baisse, les lumières dans une pièce peuvent s’allumer si la luminosité est faible, etc … Toutes ces recettes de type IFTTT seraient possibles.

Je prends définitivement de l’avance sur moi-même, car Google n’a rien mentionné de ces routines plus complexes, mais la prise en charge des capteurs est une condition préalable pour toutes. En tant que personne qui a utilisé des concentrateurs de maison intelligente avant le lancement de Google Home ou Echo, je sais que les capteurs étaient la pièce manquante du puzzle et attendaient leur ajout depuis quelques années maintenant.

En passant de ma joie effrénée à propos de ces nouveaux types d’appareils, il existe deux autres ajouts bienvenus que les fabricants de gadgets intelligents peuvent utiliser: les purificateurs d’eau et les adoucisseurs d’eau.