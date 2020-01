Google Camera v7.3 se prépare pour la vidéo à 24 ips, les noms de code Pixel 4a et le mode automatique Ne pas déranger (APK Teardown)

L’appareil photo reste l’un des meilleurs arguments de vente pour les téléphones Pixel, il est donc naturel que les mises à jour de l’application Appareil photo de Google soient dignes d’un examen attentif. Le dernier bump de la version apporte quelques changements qui vous éviteront de ruiner une vidéo lorsque de nouvelles notifications apparaîtront et modifieront l’interface utilisateur de manière subtile. En plongeant plus profondément avec un démontage, nous voyons que l’enregistrement à 24 ips est à l’horizon avec certains des noms de code pour les appareils à venir, très probablement la gamme Pixel 4a.

Quoi de neuf

Changelog non officiel: (les trucs que nous avons trouvés)

Mode automatique Ne pas déranger pendant les enregistrements vidéo

Paramètres de portrait et de caméra réarrangés

Réorganisation mineure des paramètres

Mode portrait – Gauche: v7.2. Droite: v7.3.

La plupart des gens ne remarqueront ou ne se soucieront probablement pas de ce changement, mais pour ceux qui ont établi un réflexe, il y a un changement qui pourrait vous déconcerter un peu. Les panneaux de configuration pour les modes Portrait et Appareil photo ont été réorganisés. Dans les deux écrans, le paramètre Flash a été poussé vers le haut de la liste. Tous les autres paramètres conservent leur ordre d’origine et il n’y a pas de nouveaux paramètres, il ne s’agit donc que d’une petite quantité d’entretien ménager.

Mode caméra – Gauche: v7.2. Droite: v7.3.

Désactiver les notifications pour les vidéos ininterrompues

Les notifications peuvent être frustrantes à tout moment, mais elles ruineront absolument un grand moment si elles apparaissent pendant que vous enregistrez une vidéo. L’application Appareil photo a désormais la possibilité d’activer temporairement le mode Ne pas déranger pendant l’enregistrement vidéo.

Pour suspendre les notifications lors de la prise de vidéos, activez l’accès Ne pas déranger dans les paramètres.

Accès Ne pas déranger nécessaire

Pour de nombreux utilisateurs, cela sera activé automatiquement avec l’application mise à jour et cela commencera tout de suite à fonctionner. Cependant, si l’application Appareil photo n’est pas autorisée à contrôler le mode Ne pas déranger, vous trouverez une option dans l’écran Paramètres qui mène à l’écran des paramètres système approprié pour accorder l’autorisation NPD. Si vous souhaitez révoquer cette autorisation, ouvrez simplement les paramètres et recherchez «Ne pas déranger l’accès» ou parcourez les applications et les notifications -> Accès spécial aux applications -> Accès Ne pas déranger.

Naturellement, cela suivra vos paramètres Ne pas déranger, vous pouvez donc configurer le téléphone pour qu’il autorise toujours les appels téléphoniques, les messages ou d’autres notifications comme vous le souhaitez.

Corrections de bugs possibles

Chaque mise à jour de l’application est susceptible de contenir au moins quelques corrections de bogues, mais il n’est pas toujours facile d’en repérer certaines. Redditor WildBill02 a signalé que la dernière mise à jour semble corriger un bug odieux qui a provoqué le blocage de l’application pendant plusieurs secondes après le démarrage d’un enregistrement vidéo (après avoir déjà enregistré une vidéo). Je n’ai pas personnellement été témoin du bogue, donc je ne peux pas confirmer qu’il est résolu, mais j’espère que cela résout le problème pour toute autre personne qui l’a rencontré.

Abattre

Avertissement: les démontages sont basés sur des preuves trouvées à l’intérieur d’apks (package d’application Android) et sont nécessairement spéculatifs et généralement basés sur des informations incomplètes. Il est possible que les suppositions faites ici soient fausses ou inexactes. Même lorsque les prévisions sont correctes, il y a toujours une chance que les produits changent ou soient annulés. Tout comme les rumeurs, rien n’est certain jusqu’à ce qu’il soit officiellement annoncé et publié.

Les fonctionnalités décrites ci-dessous ne sont probablement pas encore en ligne, ou peuvent ne l’être que pour un petit pourcentage d’utilisateurs. Sauf indication contraire, ne vous attendez pas à voir ces fonctionnalités si vous installez l’apk. Toutes les captures d’écran et images sont réelles, sauf indication contraire, et les images ne sont modifiées que pour supprimer les informations personnelles.

Enregistrement vidéo 24 ips

Pour certaines personnes, il semble évident que toutes les vidéos doivent être tournées avec la fréquence d’images la plus élevée possible, ce qui a conduit à de nombreuses conversations sur le manque de prise en charge de 60 ips avec des résolutions plus élevées sur le Pixel 3 et le Pixel 4.

Paramètres vidéo Pixel 4 – Gauche: En mode 4K. Droite: En mode 1080p.

Cependant, si vous demandez à de nombreux cinéastes et vloggers, ils vous diront qu’ils préfèrent en réalité 24 images par seconde. Pourquoi? Il existe de nombreuses réponses à cette question, certaines pratiques comme le coût et le flux de travail, tandis que d’autres attribuent à une simple évaluation esthétique que cela “semble mieux”. Quelles que soient les raisons, tout le monde convient que nous y sommes habitués après des décennies de conditionnement à partir des films et de la télévision, et tout le reste semble étrange à nos yeux.

Étrangement, l’appareil photo Google exclut également 24 images par seconde en option, même s’il est moins exigeant. Pour ceux qui veulent la fréquence d’images traditionnelle, il est nécessaire de télécharger des applications de caméras tierces comme FiLMiC Pro ou Cinema FV-5. Mais cette situation pourrait bientôt changer. Un nouveau texte dans l’application Google Camera indique que 24 images par seconde pourrait bientôt devenir une option.

24

24 images par seconde

Le nouveau texte est simple, mais il ne fait aucun doute que cela devrait devenir une option pour l’enregistrement vidéo à 24 ips. Je ne sais pas vraiment pourquoi il n’a pas été activé immédiatement, mais il est possible que cette mise à jour soit destinée à rendre l’option disponible pour les testeurs avant de la déployer largement pour tout le monde.

Bien sûr, l’application Appareil photo de Google semble généralement être développée dans le but de simplifier les choses pour les utilisateurs; ce qui soulève la question de savoir si trop d’options sont une bonne chose, surtout quand il peut y avoir plus d’implications dans le cadre qu’elles ne le pensent.

Noms de code du pixel 4a

Les noms de code pour les prochains appareils Pixel ne sont pas des secrets terriblement bien gardés – et vraiment, il n’y a aucune raison qu’ils le soient. Un nom de code confirme qu’un appareil est en cours de développement ou de test, mais révèle rarement beaucoup d’autres choses sur l’appareil. Néanmoins, l’application Appareil photo est souvent l’un des endroits communs où les noms surgissent.

Dans la dernière mise à jour, le nom de “needlefish” réapparaît après sa première apparition dans AOSP au début de l’année dernière. La référence a été ajoutée à une liste d’appareils en liste blanche pour lesquels l’application Appareil photo est censée être compatible. Ce nom a été brièvement théorisé comme un troisième appareil phare de Pixel 4, ou l’un des prochains noms de code de Pixel 4a. Certains ont même évoqué la possibilité qu’il ne s’agisse même pas d’un téléphone, mais d’une catégorie d’appareils complètement différente. Sans quelque chose d’un peu plus concret, la seule chose que je suis sûr de dire, c’est que le poisson-aiguille a un appareil photo.