Google Cloud Next se transforme en conférence uniquement numérique au milieu des problèmes de coronavirus

Une par une, les conférences et événements majeurs ont été reportés ou annulés en réponse à la propagation du COVID-19, largement désigné simplement par le nom: Coronavirus. La plupart des annulations majeures se produisaient pour des événements prévus en février et mars, mais il était inévitable que les organisateurs devaient commencer à traiter les événements plus en amont du calendrier. Le dernier nom à avoir obtenu son nom est Google Cloud Next, un événement axé sur la création de logiciels à l’aide des services Google et d’autres technologies Web. Cependant, au lieu d’annuler l’événement, Google Cloud le transforme en conférence virtuelle.

Google Cloud Next (GCN) devait avoir lieu du 6 au 8 avril à San Francisco, en Californie. La date restera intacte, mais sans lieu physique. Au lieu de cela, l’événement tout entier se poursuivra Google Cloud Next ’20: connexion numérique. L’équipe Google Cloud diffusera en continu les keynotes, les séances en petits groupes et d’autres activités.

La santé et le bien-être des partenaires, des clients, des employés de Google Cloud et de l’ensemble de la communauté est notre priorité absolue. En raison de l’inquiétude croissante suscitée par le coronavirus (COVID-19) et conformément aux meilleures pratiques définies par le CDC, l’OMS et d’autres entités concernées, Google Cloud a décidé de repenser Google Cloud Next ’20, qui prendra encore lieu du 6 au 8 avril.

Les personnes inscrites pour participer à GCN recevront un remboursement pour leurs billets et seront automatiquement enregistrées pour la nouvelle conférence numérique sans frais.

De toute évidence, cela n’augure rien de bon pour les E / S de Google, qui doivent actuellement se produire 5 semaines plus tard (du 12 au 14 mai). Étant donné que Google diffuse traditionnellement presque tout depuis les E / S, il serait logique de suivre la même stratégie pour annuler l’événement en personne. Étant donné que des invitations ont été envoyées la semaine dernière et que de nombreux destinataires travaillent ou ont déjà organisé des voyages, nous pourrions voir une annonce similaire bientôt.