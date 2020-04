Google concevant ses propres processeurs téléphoniques changerait complètement l’industrie du téléphone pour le mieux

Les rumeurs selon lesquelles Google conçoit et fabrique ses propres puces pour les téléphones Pixel ne sont pas nouvelles. Mais le dernier arrive à un moment où il est beaucoup plus logique que cela soit fait; Google a besoin de ses propres puces s’il veut continuer à fabriquer des produits pour tout le monde et à les faire comme il veut qu’ils soient construits.

Ce n’est pas non plus une conjecture complète. Google conçoit déjà les processeurs utilisés dans bon nombre de ses produits serveurs et centres de données d’apprentissage automatique. Il a également conçu un processeur ARM complet pour les téléphones Pixel qui a commencé comme Pixel Visual Core pour les fonctionnalités de l’appareil photo et est depuis devenu un apprentissage automatique sous le nom de Pixel Neural Core. La société a débauché certains des meilleurs de l’industrie, Qualcomm, Intel et Nvidia pour travailler dans son nouveau laboratoire de conception de microprocesseurs à Bengaluru, en Inde. Ce n’est pas un accident.

Si vous construisez la puce, l’écriture du code devient plus facile.

Google le fait pour une raison très spécifique: la personnalisation d’une puce signifie qu’elle fonctionne exactement comme Google veut qu’elle fonctionne. Et c’est comme de la musique aux oreilles d’une société de logiciels. Le contrôle du matériel afin que les logiciels haute performance puissent être spécifiquement adaptés à un matériel spécifique ouvre de nouvelles possibilités et signifie moins de frais généraux.

En plus de ne pas dépendre de Qualcomm pour le code du microprocesseur et le firmware mis à jour, cela signifie également que Google peut décider du chemin de mise à jour pour les futurs téléphones Pixel et Chromebooks s’il construit un SoC (System on a Chip) personnalisé. Lorsqu’un fabricant conçoit un nouveau téléphone, il doit conclure un contrat avec les fabricants de puces pour fournir des mises à jour. Lorsque vous êtes le fabricant de puces, comme nous le voyons avec le téléviseur Nvidia Shield, vous pouvez mettre à jour les produits aussi longtemps que vous le souhaitez.

Le côté technique des choses est très important pour Google, mais tout aussi important est toute réduction des coûts qui pourrait résulter de la construction de ses propres processeurs.

Google est très heureux que Samsung fabrique des téléphones Android ou que ASUS fabrique des Chromebooks. Google est dans le monde du globe oculaire; plus il y a de globes oculaires sur Internet et en utilisant les produits Google, plus Google gagne d’argent. Mais Google vend également du matériel, et le succès du Pixel 3a montre que Google doit réduire les prix s’il veut rivaliser avec Samsung et Apple. La version 2020 de l’iPhone SE coûte 399 $ en partie parce qu’Apple n’a pas à acheter ses processeurs A13 auprès d’un autre fournisseur.

Le Pixel 4 et le Pixelbook Go sont de merveilleux produits. Ils ne sont certainement pas parfaits, mais chacun a une base de fans dédiée qui les aime en raison de leur bon fonctionnement et de leur design simple mais élégant. Mais les ventes des deux combinées ne sont probablement pas proches des chiffres que nous voyons sur le Pixel 3a. La raison? Le Pixel 3a est abordable et fonctionne à 90% ainsi que tout autre téléphone Android que vous pouvez acheter.

Le Pixel 3a a réussi parce que Google a réussi à faire fonctionner sa version interne d’Android extrêmement bien sur du matériel bon marché. Le Pixel 4a devrait être similaire, et nous pouvons nous attendre à voir un appareil avec des spécifications de milieu de gamme suffisamment performant pour que certains le saluent comme l’un des meilleurs téléphones que vous puissiez acheter. Si Google devait avoir plus de contrôle sur le matériel interne en construisant son propre SoC, un futur téléphone phare de Pixel pourrait fonctionner aussi bien que le meilleur de Samsung avec un matériel qui n’est pas aussi puissant ou coûteux.

Avec une puce interne, nous pouvions voir des téléphones Pixel à prix abordable rivaliser avec les meilleurs de Samsung.

Cet avantage peut se produire car Google écrit son propre système d’exploitation. Contrairement à Apple, qui semble concevoir une puce ARM suffisamment puissante (et chère) pour faire fonctionner un MacBook Air – et nous verrons un processeur Apple série A dans le MacBook Air d’ici trois ans – Google pourrait faire le contraire et réduire les choses pour équilibrer performance et coûts.

Un Pixel 6 XL de 600 $ qui fonctionne ainsi qu’un Pixel 4 XL de 1 000 $ et apporte de nouvelles fonctionnalités intelligentes à Android est l’objectif. Construire sa propre puce en interne est l’un des meilleurs moyens d’y arriver.