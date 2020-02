Google Contacts peut désormais sauvegarder et synchroniser les contacts enregistrés dans la mémoire interne de votre téléphone

Google Contacts est particulièrement utile si vous souhaitez synchroniser vos contacts avec votre compte Google et vous assurer de ne jamais les perdre, mais jusqu’à présent, il n’a pas été en mesure de sauvegarder les informations stockées sur la mémoire interne d’un téléphone. Sur de nombreux téléphones Android, c’est là que les détails finissent par être stockés grâce aux applications alternatives incluses par les OEM, donc Google a maintenant ajouté une fonctionnalité qui capturera ces contacts.

À la fin de l’année dernière, l’application Contacts a pu déplacer des contacts individuels de la mémoire externe de votre téléphone vers votre compte Google (et vice versa) sans effectuer une exportation ou une importation complète. Une nouvelle fonctionnalité remplace cependant, permettant à l’application de lire et de synchroniser automatiquement les contacts enregistrés sur votre appareil afin que vous n’ayez pas à vous soucier de les perdre en cas de problème avec votre téléphone.

La disponibilité de cette fonction dépendra du téléphone dont vous disposez. Sur Pixels, par exemple, il n’est pas possible d’enregistrer les contacts dans la mémoire interne en premier lieu – à la place, vous devez enregistrer une nouvelle entrée dans l’un des comptes auxquels vous vous êtes connecté sur votre téléphone. Sur les combinés de nombreux autres OEM, vous avez la possibilité d’enregistrer un nouveau contact sur votre appareil (via Google Contacts ou l’application alternative du fabricant) et ce sont ces informations que Google va maintenant sauvegarder.

La propension de Google aux déploiements côté serveur signifie que ces fonctionnalités peuvent ou non vous avoir encore atteint. Sur un Samsung Galaxy S10 +, la dernière version de l’application Contacts m’a servi une nouvelle fenêtre contextuelle à l’ouverture (ci-dessus) me demandant si je voulais synchroniser les contacts de l’appareil avec mon compte. Il y a aussi une nouvelle section de paramètres appelée «Paramètres de synchronisation des contacts» où vous pouvez modifier cela à tout moment. C’est même présent sur Pixels, même s’ils ne permettent pas l’enregistrement des contacts de l’appareil.

Sur un OnePlus 7T Pro, cependant, même avec la même version de l’application Contacts, ce n’est pas encore disponible. Ce qui est toujours là, c’est la possibilité de déplacer un contact de votre compte Google vers la mémoire interne du téléphone (voir ci-dessous).

Il est logique que les nouveaux paramètres de sauvegarde et de synchronisation des contacts de l’appareil remplacent l’implémentation ci-dessus sur le OnePlus 7T Pro – si les contacts de l’appareil sont synchronisés avec votre compte Google, déplacer un contact entre les deux devient une action redondante. Nous pouvons supposer que les nouveaux paramètres de synchronisation seront déployés vers l’application Contacts sur d’autres téléphones en temps voulu (chaque fois que ce commutateur côté serveur est actionné).

Il convient de noter que cela n’affecte pas les contacts stockés sur votre carte SIM ou avec d’autres services cloud tels qu’Exchange – ils ne seront toujours pas synchronisés automatiquement avec votre compte Google.

Avoir la dernière version de Google Contacts (3.18.1.295716224) vous donne les meilleures chances d’obtenir cette nouvelle fonctionnalité, et vous pouvez la télécharger depuis APK Mirror si elle n’est pas encore disponible sur le Play Store. Pour plus d’informations sur les nouveaux paramètres de synchronisation de l’appareil, consultez la page d’assistance de Google sur le sujet.