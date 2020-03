Google demande à tous les employés nord-américains de travailler à domicile en raison de problèmes de coronavirus

Google a déjà ressenti la colère de COVID-19, ayant été contraint d’annuler les E / S 2020, mais il prend maintenant des mesures encore plus drastiques. Le géant de la technologie a demandé aux 100 000 de ses employés nord-américains de travailler de chez eux jusqu’au 10 avril, avec des recommandations plus strictes pour ceux des bureaux de San Francisco et de New York.

L’e-mail envoyé par Chris Rackow, vice-président de la sécurité des gants de Google, se lit comme suit: “Par prudence, et pour la protection d’Alphabet et de la communauté au sens large, nous vous recommandons maintenant de travailler à domicile si votre rôle le permet.” Auparavant, seuls les employés des bureaux de Seattle avaient été invités à travailler à domicile, mais cette demande a maintenant été étendue à tous les bureaux d’Amérique du Nord. D’autres régions sont également concernées, avec des conseils similaires pour ceux d’Europe. Dans une nouvelle connexe, Google a annoncé la semaine dernière qu’il indemniserait son personnel temporaire et ses fournisseurs touchés par le coronavirus, que ce soit en raison de symptômes potentiels ou si leur région était en quarantaine, par le biais d’un nouveau fonds COVID-19.

L’e-mail de Rackow indique que Google “surveille attentivement la situation et mettra à jour le calendrier si nécessaire”. Étant donné la rapidité avec laquelle l’indignation des coronavirus a envahi le monde, nous ne serions pas surpris si d’autres sociétés emboîtaient le pas.