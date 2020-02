Google demande une dérogation au gouvernement américain pour interdire le commerce afin de continuer à travailler avec Huawei

Il y a un mois, le directeur autrichien de Huawei, Fred Wangfei, a déclaré que la société ne retournerait pas aux applications et services de Google même si l’interdiction de commerce aux États-Unis était levée. Le conglomérat chinois a tenté de revenir sur cette déclaration, mais il serait toujours logique qu’il travaille sur son indépendance au cas où il se retrouverait pris au milieu d’une autre escarmouche commerciale. Pour Google, ce n’est pas la meilleure situation car cela pourrait perdre beaucoup de revenus si Huawei réussit. C’est pourquoi il a présenté une demande officielle au gouvernement américain pour demander l’autorisation de faire du commerce avec Huawei, comme l’a rapporté la dpa via Heise.

Le dpa dit avoir reçu ces informations du gestionnaire Google Sameer Samat, qui n’a pas précisé quand nous pouvons nous attendre au résultat de l’application. Si Google obtient la licence, Huawei pourrait recommencer à équiper ses appareils avec une version Android d’Android. Bien que Microsoft ait reçu une exemption similaire qui permet à Huawei de continuer à utiliser Windows, elle est toujours ouverte si le gouvernement autorise Google de la même manière.

Huawei est actuellement contraint d’expédier ses appareils Android sans les applications et services Google, de sorte que ses derniers téléphones, y compris les tout nouveaux Mate Xs, manquent de produits populaires comme Gmail ou Maps. La société a également dû créer un remplacement pour les services Google Play qui permettent les notifications push, les pings de localisation et des fonctionnalités API plus essentielles. Bien que rien de tout cela ne soit un problème pour le marché intérieur chinois (où les téléphones ne sont pas livrés avec le logiciel Google du tout), les clients des autres régions manquent cruellement des applications Google et de l’accès au Play Store sur leurs téléphones.

Espérons que Google bénéficie de l’exemption et peut conclure un accord avec Huawei pour poursuivre leur coopération, mais le temps est compté.