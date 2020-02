Google déploie son correctif de sécurité de février pour les appareils Pixel

Google vient de publier son correctif de sécurité mensuel qui sort le 5 de chaque mois, pour Android. Le correctif de sécurité de février est désormais disponible pour les Pixel 4 / 4XL, 3a / 3a XL, 3/3 XL et 2/2 XL. Le Pixel d’origine a vu sa dernière mise à jour en décembre.

Le correctif de sécurité de février tentera de résoudre 13 problèmes, allant de élevé à critique. Cependant, la menace la plus critique qui se répète chaque mois. Il doit être lié à l’infrastructure multimédia et à un attaquant distant qui est censé exécuter du code arbitraire via un fichier spécialement conçu.

Google a assuré qu’aucun appareil n’avait été affecté par la menace susmentionnée. Google a également mentionné que 84% d’appareils en plus avaient reçu des mises à jour de sécurité par rapport à l’année dernière.

En ce qui concerne les appareils Pixel, la mise à jour apporte des correctifs NFC via le correctif de sécurité de février. Cependant, les correctifs pour les appareils Pixel sont moins nombreux que le correctif de sécurité de janvier. Cela ne signifie en aucun cas que les correctifs pour les appareils Pixel sont là aussi habituels. Les correctifs apportés par le correctif de février visent à résoudre certains problèmes assez graves, tels que la réparation des téléphones Pixel 4 en boucle de démarrage. D’autres correctifs semblent être triviaux et non exclusifs à la série Pixel 4.

Voici les versions logicielles nouvellement publiées:

QQ1B.200205.002 pour Pixel 4/4 XLQQ1A.200205.002 pour Pixel 3a / 3a XLQQ1A.200205.002 pour Pixel 3/3 XLQQ1A.200205.002 pour Pixel 2/2 XL

Le correctif de sécurité de ce mois-ci pourrait mettre un certain temps à toucher tous les propriétaires d’appareils Pixel dans le monde. Mais il est certain que tous les propriétaires de Pixel 2, 3 et 4 recevront les mises à jour dans les prochains jours. Les mises à jour sont distribuées automatiquement via le niveau OTA global.