Google désencombre les extraits en vedette dans les résultats de recherche

Si vous avez déjà posé une question à Google, vous avez peut-être vu le moteur de recherche essayer d’y répondre en vous montrant un extrait de ce qu’il pense être la page Web la plus pertinente pour votre requête. Par exemple, en recherchant une histoire sur laquelle j’écrivais tôt, j’ai demandé à Google la requête suivante sur le Snapdragon 845:

Ce qui précède est ce que le géant de la recherche appelle les “extraits en vedette”. Et cela modifie légèrement leur affichage sur la première page des résultats de recherche. Auparavant, si vous faisiez défiler la page, la même page qui était mise en évidence dans l’extrait en vedette serait à nouveau répertoriée – souvent le deuxième ou le troisième résultat de la page – ce que j’ai toujours trouvé un peu redondant.

Si une liste de pages Web est élevée dans la position d’extrait sélectionnée, nous ne la répétons plus dans la première page de résultats. Cela réduit les résultats et aide les utilisateurs à localiser plus facilement les informations pertinentes. Les extraits en vedette comptent parmi les dix listes de pages Web que nous affichons ….

– Google SearchLiaison (@searchliaison) 23 janvier 2020

Il semble que les ingénieurs de Google soient également d’accord, le compte Twitter Google Search Liaison annonçant cette semaine que les pages Web mises en évidence de cette manière ne seront plus dupliquées plus bas sur la page. Ils compteront également parmi les dix résultats affichés par Google par page.

Le compte énumère ensuite d’autres informations susceptibles d’intéresser les spécialistes du référencement dans le fil Twitter, que vous pouvez lire ici. Par exemple, ce processus, appelé déduplication par Google, ne se produit pas pour les vidéos ou pour d’autres types de contenu comme Top Stories et semble se concentrer exclusivement sur les cas où Google essaie de vous donner une réponse textuelle à votre question.

