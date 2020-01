Google devrait-il l’abandonner sur le Pixel 5?

J’achète rarement de nouvelles technologies pour moi. C’est en partie parce que je travaille pour un site Web qui m’envoie de la technologie à examiner, et en partie parce que je n’aime pas dépenser trop d’argent. Mais j’ai fini par acheter le Pixel 4 XL le jour du lancement parce que (entre autres raisons) j’étais vraiment excité pour Motion Sense.

Motion Sense est le gadget du Pixel 4. Essayez d’expliquer comment vous en sortir, mais ce sera toujours un gadget. Il utilise des capteurs radar avancés qui vous permettent de faire diverses choses avec votre téléphone que vous ne pouvez pas faire sur d’autres téléphones. Aucune de ces choses n’est totalement nécessaire à l’expérience du smartphone. En fait, laisser Motion Sense activé a en fait un effet négatif sur la batterie déjà mauvaise du Pixel 4, donc on pourrait dire que Motion Sense est plus un détriment pour le téléphone qu’une aide.

Mais je suis ici pour dire que j’aime Motion Sense et j’espère qu’il restera dans le Pixel 5.

Motion Sense est le meilleur lorsque vous n’avez pas à y penser

Pourquoi, Jimmy, revisitez-vous Motion Sense maintenant, trois mois après le début du cycle de vie du Pixel 4? Trois mois, c’est assez pour que la phase de lune de miel s’use complètement hors du téléphone, donc je n’utilise plus certaines choses juste pour les utiliser. Cependant, j’ai activé Motion Sense depuis le premier jour et je l’utilise toujours.

Sur les cinq ou six choses que Motion Sense permet sur le Pixel 4, je n’en utilise qu’une poignée; mais sacrément, dois-je les utiliser fréquemment. Mes favoris sont les choses qui ne nécessitent pas vraiment que je fasse quoi que ce soit. Lorsque j’atteins mon téléphone le matin pour désactiver mon alarme, Motion Sense permet au Pixel 4 de baisser le volume afin qu’il ne hurle pas et ne réveille pas ma femme. Il affiche également l’affichage permanent lorsque je suis à proximité de mon téléphone et le masque lorsque je suis absent, ce qui lui permet d’économiser un peu d’autonomie. Ce sont les petites choses.

J’utilise également ce geste bizarre de balayage dans l’air pour changer de chanson de temps en temps. Ce n’est pas parfait et ce n’est pas toujours pratique, mais je le laisse allumé au cas où.

Je sais que c’est une chose que beaucoup de critiques disent, mais acheter un Pixel concerne vraiment l’expérience globale, pas tellement les spécifications ou une fonctionnalité particulière qui a des kilomètres d’avance sur le dernier Galaxy ou iPhone. Motion Sense rend le Pixel 4 plus intelligent – comme s’il vous écoutait et anticipait ce que vous vouliez de votre téléphone.

Fonctionnement de Motion Sense sur le Pixel 4

Des fonctionnalités comme Motion Sense gardent les choses intéressantes

Motion Sense est le gadget du Pixel 4, et c’est pourquoi j’aime le Pixel 4. Il montre que Google veut expérimenter avec des technologies stupides qui peuvent rendre l’expérience globale bien meilleure pour l’utilisateur. Est-ce révolutionnaire? Nan. Est-ce amusant? Vous betcha.

J’aime quand les entreprises innovent – je ne parle pas de l ‘”innovation” que vous obtenez lorsque vous lancez une douzaine de gigaoctets de RAM dans un téléphone et prétendez avoir les meilleures performances. Je parle de choses étranges que les entreprises proposent pour voir si elles peuvent trouver de l’or. C’est pourquoi j’aime tant le LG G8X et sa double vitrine. Ce n’est pas pour tout le monde, mais c’est une fonctionnalité amusante qui pourrait être quelque chose un jour.

Un gadget aux conséquences négatives

Motion Sense n’est cependant pas parfait. Comme je l’ai dit, ces capteurs radar doivent être alimentés par la batterie du Pixel 4, et la batterie du Pixel 4 n’est pas bonne. La désactivation de Motion Sense peut vous faire économiser une précieuse autonomie. Mais, pour le Pixel 5 et les suivants, j’ai le sentiment que la durée de vie de la batterie sera de toute façon un objectif majeur pour Google. La mauvaise autonomie de la batterie, après tout, est la seule mesure qui a empêché à peu près tous les examinateurs de recommander le plus petit Pixel 4 cette année. Le Pixel 5 aura probablement une batterie améliorée, donc la batterie de Motion Sense ne sera probablement pas un gros problème à l’avenir.

Motion Sense n’a pas changé du tout en trois mois. Ces quelques fonctionnalités dont j’ai parlé plus tôt? C’est tout ce que Motion Sense peut faire en ce moment, et c’est tout ce qu’il pourra probablement faire pendant un certain temps. Vous voyez, Google n’a pas ouvert l’API Motion Sense à des développeurs tiers, ce qui étouffe bien sûr l’innovation. Et nous n’avons rien entendu de la société concernant les nouvelles fonctionnalités à venir sur la plate-forme. Google n’a-t-il pas proposé d’autres cas d’utilisation pour Motion Sense? Ou est-ce un manque de ressources de développement? Qui sait.

Ensuite, il y a le problème de disponibilité. Les Pixel 4 et Pixel 4 XL ne sont pas disponibles dans certains pays (l’Inde étant le grand) en raison du fonctionnement de la puce radar Soli de Google. En supposant que Google ne prévoit pas de modifier fondamentalement le fonctionnement de sa puce radar, nous ne verrons aucun appareil compatible Motion Sense atterrir dans certains pays de si tôt. C’est pourquoi les Pixel 4a et 4a XL – les prochains mid-rangers de Google qui feront probablement particulièrement bien en Inde – n’auront pas Motion Sense intégré.

Je ne veux pas que Google abandonne Motion Sense, mais je vis également dans un pays qui a un accès direct au Pixel 4. Je suis sûr que je me sentirais différemment si j’habitais dans une région où le Pixel 4 n’était pas disponible. Les fonctionnalités exclusives à la région ne sont pas amusantes – elles étouffent le développement et suppriment les principaux arguments de vente des téléphones vendus ailleurs.

Je comprendrais totalement si Google abandonnait Motion Sense, mais je serais triste de le voir disparaître. Et vous? Êtes-vous l’un des rares à vouloir que Motion Sense reste? Ou vous en avez fini?

