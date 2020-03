Google Drive ajoute la prise en charge des raccourcis de fichiers (mis à jour)

Les services de stockage dans le cloud comme Google Drive ont rendu le travail collaboratif beaucoup plus pratique, et bientôt (ish), cela ira encore mieux: Google commencera à tester les raccourcis de fichiers dans Drive au cours des prochaines semaines.

Les raccourcis doivent être familiers aux utilisateurs de Windows et Mac (bien qu’ils soient des «alias» dans le langage Mac), et ils sont exactement ce à quoi ils ressemblent: des liens vers des fichiers qui peuvent être déplacés ou supprimés indépendamment des éléments vers lesquels ils pointent. Le partage de fichiers sur le lieu de travail semble être le cas d’utilisation le plus important dans Drive; les fichiers ne peuvent pas appartenir à deux lecteurs partagés, il n’y a donc actuellement aucun moyen pratique de fournir à deux équipes distinctes l’accès au même fichier. Cependant, des raccourcis peuvent être ajoutés à tout lecteur auquel un utilisateur a accès, y compris aux autres lecteurs partagés. Bien sûr, les raccourcis sont également pratiques pour organiser le contenu des utilisateurs individuels.

Il n’est pas encore clair comment les raccourcis fonctionneront dans les dossiers locaux synchronisés avec Google Drive.

Google n’a pas précisé exactement quand les utilisateurs pourront commencer à créer des raccourcis. Il semble que la fonctionnalité soit toujours en cours, car une version bêta pour les utilisateurs de G Suite commencera “dans les prochaines semaines”. Cependant, les fonctionnalités ont tendance à passer de l’exclusivité G Suite à la disponibilité générale assez rapidement, donc cela ne devrait pas être trop long. Les administrateurs G Suite peuvent demander à participer au programme bêta ici.

Déploiement

Après avoir testé cela pendant plusieurs mois, Google déploie désormais des raccourcis de fichiers pour tous les utilisateurs de Drive, qu’il s’agisse de G Suite et de comptes personnels. Vous pouvez créer des raccourcis pour vos propres fichiers dans différents dossiers ou des raccourcis vers des fichiers qui ont été partagés avec vous afin que vous puissiez y accéder facilement à partir de vos dossiers.