Google Drive vs Dropbox: quelle est la meilleure solution de stockage de fichiers en 2020?

Alors que Dropbox était l’unité de stockage en ligne d’origine, Google Drive a rapidement rattrapé son retard, offrant plus d’espace avec ses comptes gratuits, l’accès à des outils de création de fichiers que Dropbox n’a tout simplement pas et plus d’options de mise à niveau pour un stockage supplémentaire. De plus, étant donné que Drive fait partie de votre compte Google, il est facile de collaborer et de partager des fichiers pendant les chats vidéo via Hangouts Meet. Dropbox dispose d’une synchronisation de bloc, ce qui rend l’enregistrement des modifications de fichiers plus rapide et plus fiable que Google, et il se synchronisera avec Zoom pour certains outils de collaboration et de réunion supplémentaires. Cependant, dans l’ensemble, Google Drive est toujours le meilleur choix, en particulier pour ceux qui travaillent à domicile et ont besoin de partager des fichiers et de collaborer sur des projets.

Google Drive

Dropbox

Espace de stockage

15 Go

2 Go

Coût d’une mise à niveau de 2 To

100 $

120 $

Synchronise avec les programmes de vidéoconférence

Oui

Oui

Stockage partagé

Oui

N

Bloquer la synchronisation

N

Oui

Applications et services avec compte gratuit

Gmail, Docs, Sheets, Slides, Forms, Maps, YouTube

Papier

Google Drive vs Dropbox: stockage et prix

Source: Nicole Johnston / Android Central

Le compte gratuit de Dropbox vous offre 2 Go d’espace de stockage. Google Drive vous offre 15 Go, mais il est partagé entre tous les programmes Google One. Cela signifie que vos fichiers enregistrés et vos messages de la boîte de réception Gmail puisent dans les 15 Go d’espace. Cependant, 15 Go représentent toujours beaucoup d’espace, même lorsqu’ils sont partagés. En moyenne, cet espace est suffisant pour enregistrer plus de 232 000 fichiers.

Source: Nicole Johnston / Android Central

Vous pouvez passer à un compte Dropbox Plus ou à un compte Google One payant pour obtenir plus d’espace de stockage. Un compte Dropbox Plus coûte 120 $ par an pour 2 To d’espace. Google vous donne cela pour un abonnement annuel de 100 $. Google a également d’autres plans, y compris ceux de niveau intermédiaire avec un espace de stockage entre les marques de 15 Go et 2 To, qui sont moins chers, mais Dropbox n’a que le passage du compte gratuit au compte Dropbox Plus. Il a un forfait professionnel individuel avec 3 To d’espace pour environ 200 $ par an. Le plan le plus élevé de Google coûte 300 $ par mois pour un total de 30 To d’espace de stockage.

Dropbox dispose d’un programme de parrainage pour gagner de l’espace de stockage supplémentaire. Depuis la page de parrainage, envoyez des invitations par e-mail à vos amis et collègues. Pour chaque personne qui s’inscrit à partir de votre référence, Dropbox vous offre, ainsi qu’au nouveau signataire, 500 Mo d’espace de stockage gratuit. Les filleuls sont plafonnés à 32 pour un total de 16 Go avec un compte gratuit. Vous pouvez également utiliser le programme de parrainage avec un compte Dropbox Plus, mais les parrainages sont toujours plafonnés à 32 et vous gagnez 1 Go d’espace par invitation de parrainage acceptée.

Google Drive vs Dropbox: synchronisation

C’est un domaine où Google Drive et Dropbox diffèrent vraiment. Lorsque vous ouvrez et travaillez sur un fichier, ces modifications sont enregistrées automatiquement. Les fichiers et les documents sont ensuite synchronisés dans le programme afin qu’ils soient accessibles à partir de n’importe quel appareil ou navigateur.

Google Drive télécharge et télécharge le document entier pour le synchroniser. Parfois, vous verrez un délai lors de l’accès à un document à partir d’un appareil différent de celui à partir duquel les modifications ont été apportées. Par exemple, si des modifications ont été apportées à partir de votre bureau, l’ouverture du fichier à partir de votre téléphone portable peut ne pas afficher les modifications immédiatement. Souvent, il fallait fermer l’application et la rouvrir pour voir les changements. Cela permet à Google Drive de se rattraper et de synchroniser correctement les modifications afin que vous puissiez y accéder. Cela ne prend pas trop de temps, mais selon votre appareil et sa vitesse, il peut être frustrant d’attendre un peu ou d’effectuer des étapes supplémentaires pour que la synchronisation se produise. De plus, si vous perdez le Wi-Fi avant que Drive n’ait la possibilité de se synchroniser, une partie de votre travail peut être perdue.

Dropbox utilise une méthode de synchronisation de blocs. Au lieu de télécharger et de télécharger un fichier entier, Dropbox enregistre et synchronise simplement les modifications apportées au document. C’est beaucoup plus rapide que la méthode de synchronisation de Google. Si vous utilisez les fonctionnalités de collaboration dans Dropbox, la synchronisation des blocs fait apparaître les changements pour tout le monde plus rapidement. Cela signifie également que vous n’avez pas à attendre aussi longtemps pour accéder aux modifications vous-même lorsque vous vous connectez à Dropbox à partir d’un autre navigateur ou appareil.

Google Drive vs Dropbox: fonctionnalités supplémentaires

Google Drive et Dropbox sont plus qu’un simple classeur basé sur le cloud. Les deux ont un traitement de texte et des outils de création de projet, bien qu’il y ait des différences notables entre les deux.

Source: Nicole Johnston / Android Central

L’outil de création de documents de base de Dropbox, appelé Paper, qui vous permet de créer des documents Word avec des images intégrées, des calendriers, des fichiers multimédias, de fusionner d’autres fichiers Dropbox ou de créer un tableau. Les listes peuvent être à puces ou numérotées et vous pouvez ajouter une section ou un saut de page. Il a un correcteur orthographique bien que certains mots ne soient pas reconnus. Il ne détecte pas non plus les erreurs grammaticales comme le font les programmes de Google. Dropbox vous permet d’utiliser certains des mêmes raccourcis clavier que Google Drive, comme Ctrl + b pour le texte en gras, et certaines de ces fonctions sont affichées dans une barre d’outils contextuelle lorsque vous mettez le texte en surbrillance. Cependant, il n’y a pas de barre des tâches avec des raccourcis épinglés pour l’une de ces fonctions de formatage de texte couramment utilisées.

Par défaut, lorsque vous commencez à taper dans Dropbox, cela crée un grand titre ou un en-tête en haut de la page. Cela devient alors le nom du fichier. C’est un peu gênant lorsque vous souhaitez créer un document, comme une lettre, qui n’a pas besoin de ce texte en gras en haut. D’un autre côté, il est pratique de s’assurer que le document est nommé et plus facile à trouver plus tard.

Dropbox a trois modèles dans Paper, qui sont utiles lors de la collaboration avec des coéquipiers. Ces modèles – notes de réunion, planification de projet et brainstorming – sont conçus pour vous guider à travers les étapes de création de chaque document. Vous pouvez créer ou télécharger plus de modèles, mais il n’est pas clair exactement où obtenir ces modèles ou comment les ajouter dans Dropbox lui-même sans creuser un peu.

Source: Nicole Johnston / Android Central

L’un des avantages de Dropbox est la facilité de collaboration avec ses coéquipiers. Vous pouvez partager des fichiers à partir du projet lui-même en envoyant simplement une invitation par courrier électronique à les boucler. Tous les fichiers, projets et documents sont clairement marqués lorsque d’autres y ont accès à partir de la page de destination de Dropbox avec les deux icônes et le texte à côté de chaque fichier montrant que de nombreuses personnes ont accès à ce fichier. Si vous passez à un compte professionnel individuel, Dropbox vous donne accès à Showcase, un outil de collaboration en temps réel. Vous ne pouvez pas faire glisser et déposer des documents existants dans un dossier nouvellement créé, ni combiner un dossier de cette façon. Au lieu de cela, vous devez ouvrir le fichier, puis sélectionnez l’option pour le déplacer dans le dossier approprié.

Dropbox vous permet de synchroniser et d’incorporer des calendriers et des événements. Ironiquement, cependant, plutôt que de vous fournir un calendrier dans Dropbox, vous devez synchroniser le programme avec un calendrier Google ou Office 365 existant. Vous pouvez également créer des fichiers à l’aide d’Office 365 ou de programmes de bureau Google Dive à partir de Dropbox, mais cela vous demandera de synchroniser d’abord vos comptes existants avec Dropbox. Pour autant d’efforts, il est probablement préférable d’utiliser simplement le programme d’origine et d’enregistrer les fichiers dans les lecteurs de stockage qui les accompagnent.

Grâce à Google Drive, vous avez également accès à un traitement de texte: Google Docs. Vous pouvez également utiliser des feuilles, des diapositives, des formulaires et des dessins pour des projets plus détaillés et spécialisés. Google Drive fournit également des liens vers des services tels que Maps, Translate, Gmail et YouTube.

Source: Nicole Johnston / Android Central

Google Docs est présenté de la même manière que Microsoft Word avec une pléthore d’outils de mise en forme et d’intégration épinglés sur les barres des tâches supérieures et latérales. Il existe plus d’options pour choisir les polices et les couleurs du texte, ajouter des arrière-plans et des embellissements lors de l’utilisation de Docs. Google Docs semble mieux reconnaître les mots mal orthographiés que Dropbox Paper, et il étiquette les phrases avec des erreurs grammaticales, ce que Dropbox ne fait pas.

Les projets et les mises à jour sont automatiquement enregistrés dans Google Drive afin que vous puissiez y accéder plus tard. Il existe une fonction de vue rapide qui répertorie les fichiers les plus récemment créés et les plus fréquemment modifiés, car il est probable que ce seront ceux que vous voudrez utiliser plus tard. Vous pouvez inviter d’autres personnes à visualiser ou modifier vos projets dans l’un des programmes de bureau de Drive en cliquant simplement sur le bouton Partager situé en haut de l’écran d’affichage et en leur envoyant une invitation par e-mail. Si vous partagez un dossier entier avec quelqu’un, Drive place une icône dessus afin que vous puissiez voir en un coup d’œil que des collaborateurs y sont liés.

Google Drive vs Dropbox: visioconférence et collaboration

Source: Google

Google Drive et Dropbox s’intègrent aux programmes de visioconférence – Google Drive avec Google Hangouts Meet et Dropbox avec Zoom.

Pour Drive, vous pouvez accéder à Google Hangouts Meets et envoyer des présentations, des images, des documents et des fichiers via sa fonctionnalité de chat, en plus de permettre une collaboration en temps réel. Cela signifie que lors de votre réunion vidéo, tout le monde peut avoir des conversations en face à face tout en travaillant simultanément sur le même projet. Vous devez disposer d’un compte G Suite pour accéder à Google Hangouts Meets. Cependant, cette même fonctionnalité est disponible via Google Hangouts, mais vous ne pouvez avoir des conversations en face à face qu’avec une seule personne et non plusieurs participants.

Dropbox s’intègre à Zoom pour que vous puissiez partager des images, des vidéos, des présentations et des fichiers avec les participants via la fonction de chat. Il faut plus de temps et d’étapes pour configurer Dropbox pour qu’il se synchronise avec Zoom que pour que Drive fonctionne avec Hangouts Meet. Dropbox vous oblige également à vous synchroniser avec votre calendrier Google ou Outlook avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Mais il n’y a aucun coût supplémentaire si vous utilisez le programme de base de Zoom.

Dernières pensées

Google Drive et Dropbox fonctionnent bien pour stocker des fichiers dans le cloud plutôt que sur votre appareil. Chacun a des applications mobiles disponibles pour que vous puissiez accéder aux documents à partir de votre ordinateur de bureau et de votre téléphone portable. Google Drive vous offre plus d’espace avec son compte gratuit par rapport à Dropbox et tandis que les deux vous permettent de payer un stockage supplémentaire, le maximum de Dropbox est de 3 To tandis que celui de Google Drive est de 30 To.

Dropbox suit et synchronise les modifications apportées aux fichiers plus rapidement que Google Drive. En effet, Dropbox utilise une méthode de synchronisation de blocs qui synchronise uniquement les modifications apportées. Google. d’autre part, télécharge et recharge le document entier et ses modifications, il y a donc parfois un retard lors de la tentative d’accès à ces modifications depuis un autre appareil.

Google Drive est en fin de compte notre premier choix pour le meilleur stockage en ligne en raison de la quantité de stockage que vous obtenez et des fonctionnalités et applications supplémentaires auxquelles vous pouvez accéder, y compris des programmes bureautiques, comme Docs et Sheets, et des liens rapides vers des services comme YouTube et Maps.

