Google Duo augmente la limite d’appels de groupe à 12 participants

Pour mettre fin à la pandémie actuelle de coronavirus, nous devons tous rester à la maison et éviter de rencontrer des amis et de la famille. Malheureusement, il n’est pas nécessairement facile de rester en contact avec ses proches, mais les services d’appels vidéo comme Google Duo aident à atténuer ce problème. Le système avait une limite de jusqu’à huit participants jusqu’à présent, mais vient de l’augmenter à douze, permettant des rassemblements virtuels plus importants pendant la pandémie.

Nous sommes reconnaissants à Duo d’aider les utilisateurs à voir leurs proches partout dans le monde. Nous reconnaissons que les appels de groupe sont particulièrement importants en ce moment. Nous avons augmenté le nombre d’appels de groupe de 8 participants à 12 à compter d’aujourd’hui. Plus à venir. #AllInThisTogether # COVID19

– Sanaz (@sanazahari) 27 mars 2020

Dans un tweet récent, le directeur principal des produits et du design de Google, à la tête de la suite de communication qui comprend Duo, a augmenté la limite d’appels à 12 participants pour aider les gens à traverser la pandémie. Le changement est déjà effectif, mais on ne sait pas s’il sera rétabli une fois que tout redeviendra normal ou s’il est là pour rester. Elle a également fait allusion à d’autres changements qui viendraient bientôt, sans préciser ce que ce serait.