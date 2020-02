Google Duo pour le Web pourrait bientôt bénéficier du mode image dans l’image

“Google Duo est le meilleur service d’appel vidéo que vous n’utilisez pas.” C’est ce que nous avons dit à quiconque nous entendrait, mais Google s’efforce constamment d’améliorer le service. Et un an après avoir lancé Duo sur le Web, la société cherche apparemment à améliorer les informations d’identification multitâche de l’application Web.

C’est ce que disent les gens de 9to5Google, dont les sources affirment que des travaux sont en cours pour ajouter le mode image dans l’image à l’application Web de Duo. La fonctionnalité devrait être déployée dans le “prochain couple [of] mois “, et sera d’abord disponible sur Google Chrome et Microsoft Edge.

UFC 247: Stream Jones contre Reyes en direct sur ESPN + 8 février

Il n’est pas clair si, ou quand, d’autres navigateurs recevront un support, bien que, espérons-le, des alternatives basées sur Chromium telles que Vivaldi et Brave pourront bénéficier de la fonctionnalité le premier jour.

Google a également fait des progrès pour rendre l’application plus accessible aux utilisateurs Web, en supprimant l’exigence d’un numéro de téléphone pendant le processus d’inscription. Il a récemment ajouté la possibilité d’envoyer des notes personnalisées aux appelants si vous ne pouvez pas accéder immédiatement à leur appel.